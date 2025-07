Calciomercato Juventus News: il centrocampista statunitense potrebbe partire in estate. Weah: no al Nottingham, ma il Marsiglia... (6 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, NODO COMMISSIONI PER MCKENNIE

Il calciomercato Juventus sta cercando di decifrare il futuro di Weston McKennie. Lo statunitense si è dimostrato una valida alternativa, molto duttile e ultimo a mollare sia sotto la guida di Thiago Motta che con Igor Tudor.

Alla scadenza manca solamente un anno e per ora non si trova la svolta alla trattativa per colpa delle commissioni troppo alte. Su di lui ci sono club tedeschi, inglesi, francesi e turchi mentre la sua valutazione è tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Dunque ad oggi il calciatore classe 1998 è in scadenza nel 2026 così come Vlahovic. Per entrambi ci sono tre strade: o il rinnovo di contratto o l’addio in questi mesi oppure la cessione a gennaio che però sarebbe a parametro zero.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ALBERTO COSTA RIMANE

Il calciomercato Juventus ha cambiato idea su Alberto Costa. Su di lui si era parlato di una cessione immediata, ma ora la musica è cambiata e le prestazioni positive durante il Mondiale per Club lo hanno pressoché blindato in bianconero.

Il Galatasaray aveva fiutato il colpo sul giocatore acquistato a gennaio 2025 per 13.80 milioni di euro dal Vitoria Guimaraes, ma ora la Juve ha tirato giù la saracinesca e il futuro di Alberto Costa è da considerare blindato.

Discorso diverso invece per l’altro statunitense della Juventus ovvero Weah. L’ex Lille ha di recente rifiutato il Nottingham Forest, ma così come Mbangula ha rifiutato la pista inglese. Ora si è inserito il Marsiglia di De Zerbi.