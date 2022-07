CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Milenkovic oltre a Bremer e l’Arsenal vorrebbe Arthur

Calciomercato Juventus news, Milenkovic insieme a Bremer per la difesa

La Juventus ha bisogno di sistemare il proprio reparto arretrato in questa finestra di calciomercato estivo visto il passaggio di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco. I bianconeri, che potrebbero perdere pure Rugani, vorrebbero dunque rimpiazzare l’olandese nel migliore dei modi e per raggiungere lo scopo si starebbe pensando non ad uno ma a ben due calciatori. Il nome di Gleison Bremer del Torino rimane quello più caldo in queste ore nonostante il duello con l’Inter, da tempo sul giocatore.

Un altro profilo che potrebbe fare al caso della Vecchia Signora è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina. I viola puntano a trattenere il calciatore con il direttore Joe Barone che vorrebbe rinnovargli il contratto ma anche qui attenzione alla concorrenza rappresentata dall’Inter, che dovrebbe lasciare andare Milan Skriniar al Paris Saint-Germain, e dal Napoli, che ha ceduto Kalidou Koulibaly al Chelsea. Più defilato invece Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio.

Oltre alla cessione di De Ligt al Bayern Monaco, la Juventus ragiona anche sull’eventuale partenza di Arthur in questa sessione di calciomercato. Stando alle indiscrezioni provenienti da Tuttojuve.com, l’Arsenal avrebbe preso contatto con i bianconeri per cercare di aggiudicarsi il centrocampista brasiliano. Sempre tenuto in grande considerazione da mister Massimiliano Allegri, in queste settimane si è più volte ipotizzato che Arthur potesse essere inserito nella trattativa per arrivare a Nicolò Zaniolo della Roma.

