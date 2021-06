CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Milinkovic-Savic in cima alle richieste dell’Allegri-bis

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: VERTICE CON ALLEGRI!

La nuova Juventus di Allegri ha aperto ufficialmente il cantiere: alla Continassa Massimiliano Allegri che ha tenuto una serie di riunioni in sequenza nella oltre tre ore vissute all’interno del centro sportivo bianconero. Sono state gettate le basi per la nuova stagione, sotto l’aspetto organizzativo e logistico, è stato il giorno zero per costruire la nuova rosa che il tecnico vuole dopo due stagioni, cercando di ringiovanire il gruppo e sono stati fatti anche dei nomi precisi.

Il sogno è sempre Sergej Milinkovic-Savic, che il tecnico livornese aveva corteggiato anche durante il suo ultimo anno in bianconero, che era stato però anche quello dell’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino: ovvero, non c’erano le basi per un altro investimento-monstre. Stavolta si proverà a capire la disponibilità del serbo e soprattutto della Lazio che al momento però non scende sotto la quotazione di 100 milioni di euro per privarsi del centrocampista: troppo, considerando che la Juventus non vuole più far follie in tempo di crisi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: CONCORRENZA REAL PER LOCATELLI

Paradossalmente, potrebbe essere proprio un ex-Juve a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus per un possibile approdo di Milinkovic-Savic a Torino: se andrà in porto la trattativa con Maurizio Sarri, difficilmente il tecnico accetterà di iniziare il suo nuovo ciclo senza uno dei gioielli più luminosi della rosa laziale. Ci sono però altri obiettivi sulla lista di Allegri: l’ipotesi del ritorno di Pjanic è sempre viva ma soprattutto Manuel Locatelli è un obiettivo bianconero. Il Sassuolo parte da una base d’asta di 40 milioni di euro per un ragazzo che è già un alternativa importante nella Nazionale di Mancini. Ma soprattutto c’è da fare attenzione alla concorrenza del Real Madrid che è piombato nelle ultime ore sul giocatore. La svolta, come prevedibile, è arrivata dopo il ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Blancos: il tecnico emiliano farebbe carte false per portare al Bernabeu un giocatore per il quale ha sempre dimostrato forte apprezzamento.

