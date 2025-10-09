Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni riguardanti i movimenti dei bianconeri. Raphael Guerreiro piace come esterno (9 ottobre 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MILINKOVIC-SAVIC E’ IN SCADENZA

Il calciomercato non si ferma mai anche quando le sessioni di trattative sono ufficialmente chiuse e la Juventus sta valutando quali mosse effettuare nel prossimo futuro in modo tale da potenziare l’organico a disposizione di mister Igor Tudor, magari già a partire dal mese di gennaio in vista della seconda parte della stagione 2025/2026.

Mondiali Motocross, Italia chiude al sesto posto/ Cairoli e compagni non riescono nell’impresa

I bianconeri stanno facendo bene in questa annata essendo ancora imbattuti sia in campionato che in Champions League, rimediando due pareggi consecutivi, ma il cammino da percorrere è ancora molto lungo e tortuoso ed è per questa ragione che potrebbe essere utile aggiungere qualcosa alla rosa juventina.

Uno dei reparti più chiacchierati in questo senso rimane il centrocampo e tra i nomi accostati alla Vecchia Signora ce n’è uno in particolare che rappresenta una bella suggestione, ovvero quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo si è imposto a livello internazionale con la maglia della Lazio e potrebbe dunque tornare a giocare in Serie A.

Ferrari la peggiore tra le big di Formula 1/ Leclerc è nervoso e minaccia l’addio (9 ottobre 2025)

Il trentennte nato in Spagna è appunto in scadenza di contratto a giugno 2026 con i sauditi dell’Al-Hilal, squadra allenata da un’altra vecchia conoscenza del nostro calcio come l’ex interista Simone Inzaghi. I bianconeri potrebbero convincere gli arabi a lasciar partire subito il calciatore versando qualcosa nelle loro casse sebbene non ne abbiano bisogno ma evitando di perderlo poi a parametro zero a fine anno.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PIACE RAPHAEL GUERREIRO

Non è però da escludere che la Juventus possa accordarsi con Milinkovic-Savic per tesserarlo poi una volta iniziato il calciomercato estivo, e cioè quando non sarà più ufficialmente legato all’Al-Hilal. Intanto però i dirigenti del club piemontese stanno anche ragionando sulle necessità di mister Tudor, al quale farebbe molto comodo poter contare su un nuovo esterno difensivo.

Infortunio Lobotka-Politano/ Il Napoli perde due titolarissimi: ecco i tempi di recupero (9 ottobre 2025)

Il profilo su cui la Juve potrebbe aver messo gli occhi per rinforzarsi in quella zona del campo sarebbe quello di Raphael Guerreiro, trentunenne portoghese anche lui in scadenza di contratto a giugno con il Bayern Monaco. In questo caso i bavaresi potrebbero essere più propensi rispetto agli arabi nel lasciar partire il terzino sinistro guadagnandoci qualcosa ma bisognerà vedere quale sarà la scelta che prenderanno il dg Comolli ed i suoi colleghi.