Calciomercato Juventus News/ Milinkovic-Savic, presto l’affondo con la Lazio? (1 luglio 2023)

Calciomercato Juventus News: Giuntoli e l’obiettivo di creare una grande squadra

Alzare il livello e creare una Juventus ultra competitiva. E’ questa l’idea del nuovo direttore sportivo della vecchia signora, Cristiano Giuntoli, che sogna in grande ora che è entrato a parte del club bianconero. Il primo “rinforzo” è stato il rinnovo di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese era in scadenza di contratto e dopo una fase di contrattazione è arrivata l’intesa fra la società. Per lui un anno di contratto, per la gioia di Massimiliano Allegri che potrà contare su un giocatore di esperienza e di assoluta affidabilità.

Alla Continassa tuttavia non dovrebbero fermarsi qua. Secondo quanto riferisce il quotidiano torinese Tuttosport, il rinnovo di Rabiot, oltre alla presenza di Pogba, non dovrebbe escludere a priori Sergej Milinkovic-Savic. I bianconeri, infatti, presto potrebbero tornare all’attacco per affondare il colpo: il centrocampista della Lazio resta uno degli obiettivi più suggestivi.

Calciomercato Juventus News, l’addio commuovente di Cuadrado: “Storia di un grande amore”

Per quanto riguarda le uscite, Juan Cuadrado ha detto addio alla Juventus, con un bellissimo messaggio che non è passato inosservato sui social. Il colombiano, classe 1988 e in scadenza di contratto, ha chiuso la sua avventura con la maglia della vecchia signora dopo otto anni di successi. “Storia di un grande amore. È quella che oggi si chiude per me dopo 8 stagioni con la maglia della Juventus. Abbiamo vinto e gioito insieme, superando uniti anche i momenti di difficoltà. Sempre e solo a difesa di questa leggendaria maglia bianconera”, le bellissime parole di Cuadrado.

“Per tutti questi momenti speciali voglio dire grazie ai tifosi e alla società, una grande famiglia che non mi ha fatto mai mancare affetto e stima. E ora, dopo 314 partite e 11 trofei alzati al cielo glorificando e onorandi a Dio, è arrivato il momento di salutarsi, anche se quello ai colori bianconeri non sarà mai un addio. Grazie Juventus, è stato Bello! Fino alla fine!”.











