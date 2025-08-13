Calciomercato Juventus news: il centrocampista ex Genoa potrebbe andare da Conte. Non solo il difensore: può restare anche Douglas Luiz (13 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, MIRETTI VERSO NAPOLI

Il calciomercato Juventus è in fase avanzata per la cessione di Fabio Miretti. Il Napoli di Antonio Conte sta spingendo tantissimo per portare il classe 2003 a centrocampo, in modo tale da migliorare un reparto quasi al completo.

In bianconero dal 2011, alla tenera età di 8 anni, Fabio ha disputato tutta la trafila con la Juve arrivando in Prima Squadra. La stagione 2024/2025 è stata passata in prestito al Genoa dove ha avuto modo di lavorare in vari ruoli.

Ora potrebbe arrivare il trasferimento a titolo definitivo dato che i partenopei hanno intenzione di investire 15 milioni di euro per il calciatore dell’Under 21 della Nazionale italiana. La Juventus sembra soddisfatta di questa cifra e le parti si stanno avvicinando.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, DOUGLAS LUIZ PUÒ RIMANERE

Il calciomercato Juventus è vicina a confermare la presenza di Rugani in rosa anche per la prossima stagione. Il difensore ha convinto Igor Tudor durante il Mondiale per Club e il resto del ritiro dunque ha scelto di tenerlo.

Potrebbe finire così anche la situazione Douglas Luiz, al netto della brutta passata stagione e dal comportamento non proprio esemplare. Ci riferiamo naturalmente alla mancata presenza al ritiro dei bianconeri di questa stagione.

Se però non dovessero esserci novità sul fronte uscita per il brasiliano, sondato fin qui solamente dl Nottingham Forest, allora ecco che potrebbe cambiare di nuovo tutto e l’ex Aston Villa potrebbe venir rilanciato da Tudor.