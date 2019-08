Calciomercato Juventus news/ Moggi: “Icardi in bianconero se…” (ultime notizie)

L’ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi ha commentato le mosse di calciomercato delle big italiane, soffermandosi sui bianconeri e sul futuro di Mauro Icardi, attaccante in uscita dall’Inter ma ancora incerto sulla sua prossima destinazione. “L’Inter potrebbe tenere Mauro Icardi in tribuna per un anno oppure lo può cedere a 20-30 milioni”, ha detto. “Di più non penso. A queste condizioni la Juventus potrebbe essere un acquirente. Sarebbe una mossa un po’ particolare, una società che spende 75 milioni per acquistare Lukaku rischia di azzerare quella spesa per dare un giocatore a una concorrente. Non credo che sia fattibile, ma nel calcio c’è sempre quello furbo e quello meno furbo. La Juve a 70-milioni non lo prenderà mai, a 30 sì”. Per Luciano Moggi, dunque, l’Inter dovrebbe accontentarsi: “L’Inter deve accontentarsi di quello che gli danno, visto che il giocatore è stato messo fuori dal progetto. Quando succede una cosa del genere vuol dire che il giocatore viene messo fuori categoria rispetto agli stipendi che ha preso fino a ora. In questo momento, dai 110 milioni che valeva,

Calciomercato Juventus News, le parole di Ramsey

Uno dei volti nuovi in casa Juventus, arrivati grazie al calciomercato, ha parlato al termine della vittoria dei bianconeri in amichevole contro la Triestina. Stiamo parlando del gallese Ramsey, che si è intrattenuto ai microfoni di TuttoJuve.com a fine match: “Sono molto orgoglioso ovviamente per il mio esordio, sono felice per stasera, per i minuti che ho giocato. Ora posso aiutare la squadra. Se mi sento bene? Certo – ha dichiarato convinto – ho fatto un ottimo recupero, adesso posso migliorare sempre più per aiutare la squadra. Sono molto carico per questo nuovo campionato, è una nuova esperienza, una Lega nuova per me, sono concentrato per preparare la mia prima partita ufficiale. Abbiamo avuto un’ottima pre season, abbiamo un nuovo allenatore e dobbiamo cercare di abituarci alle sue idee, al suo gioco. Penso che la squadra sia in buona forma e spero che avremo davanti a noi una stagione ricca di successi”.

