CALCIOMERCATO JUVENTUS, MOLINA PUÒ ARRIVARE?

Il calciomercato Juventus spinge forse verso Molina. Il laterale dell’Atletico Madrid potrebbe ben presto vestire la casacca bianconera considerando il grande ottimismo che filtra da entrambe le parti per questo trasferimento.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’idea dei bianconeri sarebbe prima quella di vendere Weah, che piace molto al Marsiglia, e dopodiché fare all in sul Nazionale argentino che aiuterebbe parecchio Igor Tudor a comporre una difesa all’altezza.

Per quanto riguarda Weah, l’OM si è fatto avanti per lo statunitense con l’idea di fare un’offerta di prestito con diritto di riscatto mentre la Juventus preferirebbe l’obbligo, in modo tale da essere sicura di incassare la cifra pattuita.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, RITORNO DI FIAMMA AMRABAT

Il calciomercato Juventus vede ritornare di moda un nome per il centrocampo. Si tratta di Amrabat, ex centrocampista della Fiorentina che ora è in forza al Fenerbahce. Il club turco è disposto ad aprire la trattativa per la cessione.

I bianconeri starebbero studiando una trattativa interessante ovvero un prestito con il marocchino che arriverebbe a Torino e Douglas Luiz, in rotta di collisione con la Juve, che si unirebbe alla squadra di Mourinho.

Il centrocampista brasiliano, arrivato con le migliori aspettative la scora estate, non ha convinto complice anche il brutto rapporto con Thiago Motta. L’ex Aston Villa non si è presentato al primo giorno di ritiro con la Juventus.