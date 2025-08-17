Calciomercato Juventus news: l'Atletico di Simeone fissa il prezzo per l'esterno uruguaiano. Il brasiliano verso il ritorno in Premier (17 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, VLAHOVIC PER MOLINA

Il calciomercato Juventus insegue Nahuel Molina. L’esterno dell’Atletico Madrid è il nome perfetto per la fascia e Igor Tudor avrebbe chiesto uno sforzo alla società per cercare di portare a Torino il 27enne ex Udinese.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Atletico Madrid avrebbe aperto alla cessione non essendo una priorità delle rotazioni di Simeone, fissando il prezzo a 25 milioni. I bianconeri, consapevole della volontà del giocatore di partire, sperando di strappare un accordo a meno.

Da ricordare l’intrigo Dusan Vlahovic: il serbo ha segnato anche ieri in occasione del Trofeo Bortolotti, ma il suo destino è ben lontano da Torino. Non è da escludere che il classe 2000 possa essere inserito nella trattativa per Molina.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL PUNTO SUL CENTROCAMPO

Il calciomercato Juventus sta cercando di chiudere qualche cessione importante in uscita. La situazione Fabio Miretti si è inevitabilmente fermata dopo l’infortunio del centrocampista, vicinissimo al Napoli e grande obiettivo di Antonio Conte.

A proposito di centrocampisti, Douglas Luiz è ad un passo dall’addio a titolo definitivo al Nottingham Forest: il club inglese sta spingendo parecchio sul mercato e l’ex Aston Villa sarebbe un colpo importantissimo in cabina di regia.

Se i bianconeri dovessero veramente cedere una volta per tutti il brasiliano per una 40ina di milioni, si aprirebbero diversi scenari in entrata come per esempio l’acquisto di Kolo Muani e di un innesto a centrocampo.