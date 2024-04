Calciomercato Juventus News/ Morata per il terzo ritorno, incerto il futuro di Huijsen (oggi 29 aprile 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SCAMBIO CHIESA-MORATA?

Continuano le manovre del calciomercato Juventus. La società bianconera ovviamente deve anche valutare se arriverà la tanto agognata qualificazione in Champions League, ma si sta muovendo per la prossima stagione. Dalla Spagna, in particolare su Todofichajes.com, rilanciano un possibile ritorno, che sarebbe il terzo, per Alvaro Morata: lo spagnolo ha giocato nella Juventus tra il 2014 e il 2016 e ancora tra il 2020 e il 2022, vincendo due scudetti e disputando la finale di Champions League (in cui ha segnato) persa contro il Barcellona. Potrebbe rinnovare con l’Atletico Madrid, ma i Colchoneros potrebbero proporre uno scambio con Federico Chiesa.

Calciomercato Juventus News/ Giuntoli vuole Di Gregorio, Galliani chiede 30 milioni (oggi 25 aprile 2024)

L’ex Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2025: la Juventus vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero e dunque proporrebbe un rinnovo “simbolico”, il futuro di Chiesa è legato all’eventuale addio di Massimiliano Allegri (con cui i rapporti sarebbero tesi) e dunque bisogna ancora capire cosa fare. Di sicuro però lo scambio potrebbe stare in piedi: Morata è un giocatore assolutamente gradito all’ambiente e ai tifosi, anche se in questo caso il sacrificio di Chiesa, l’uomo sul quale tecnicamente si sarebbe dovuto costruire il futuro bianconero, potrebbe non essere visto di buon occhio. Inoltre, in tema calciomercato, bisognerà anche far quadrare i conti…

Calciomercato Juventus, rivoluzione Giuntoli / Dal tecnico al modulo: come cambia la Juve (10 aprile 2024)

INCERTO IL FUTURO DI HUIJSEN

Il calciomercato Juventus guarda anche al futuro dei suoi giovani: è notizia degli ultimi giorni che a Matias Soulé, 11 gol in Serie A con il Frosinone, sarebbe già stato comunicato il ritorno alla Continassa ma ci sono altri elementi, lanciati da Massimiliano Allegri dopo l’esperienza con la Next Gen, sui quali bisogna fare delle valutazioni. Uno di questi è Dean Huijsen, il centrale del 2005 che a gennaio si è trasferito in prestito secco alla Roma: l’operazione è andata forse anche meglio di quanto ci si aspettasse, Huijsen ha trovato spazio con Daniele De Rossi e ha anche segnato due gol in campionato, pur non venendo incluso nella lista Uefa per l’Europa League.

Calciomercato Juventus, assalto a Retegui/ Kean verso l'addio, Milik da valutare (5 aprile 2024)

La stessa Roma starebbe valutando la fattibilità di una conferma in giallorosso, ma intanto su Huijsen si starebbe muovendo forte il Borussia Dortmund, un club che è sempre stato molto attento ai giovani: certamente la difesa della Juventus ha bisogno di forze fresche perché Danilo e soprattutto Alex Sandro (in uscita) non sono eterni mentre Daniele Rugani non è mai stato visto come un titolare. Di conseguenza, il futuro di Huijsen potrebbe anche essere alla Juventus ma la sensazione è che molto dipenderà dalle offerte che eventualmente dovessero pervenire alla società bianconera per il suo cartellino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA