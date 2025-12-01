Il calciomercato Juventus ha messo gli occhi su Granit Xhaka come regista. Filip Kostic in partenza

Calciomercato Juventus News: Filip Kostic per fare cassa

Una delle squadre che cercherà di muoversi in maniera importante nella prossima sessione di trasferimenti è senza dubbio quella bianconera che dovrà capire i risvolti di alcuni giocatori in scadenza di contratto e dovrà cercare di sistemare gli errori fatti negli ultimi due anni.

Il calciomercato Juventus ha messo in cima alla lista un centrocampista, in particolare un regista, ruolo che ai bianconeri manca dall’addio di Pjanic e che è fondamentale per il gioco di Luciano Spalletti, che nella sua carriera è riuscito a rendere grandi in quella posizione giocatori come Lobotka e Brozovic.

Prima di comprare però come al solito bisogna vendere e la Juventus ha numerosi giocatori che hanno mercato, sia tra quelli importanti che tra quelli considerati maggiormente degli esuberi, uno di questi potrebbe essere Filip Kostic, che in realtà nelle ultime uscite si è rivelato essere più utile del previsto.

L’esterno serbo è in scadenza e difficilmente rinnoverà il suo contratto, per questo i bianconeri potrebbero cederlo adesso visto il forte interesse del Benfica e in particolare di José Mourinho che lo aveva richiesto anche la scorsa stagione, quando era sulla panchina del Fenerbahce.

Calciomercato Juventus News: Granit Xhaka si aggiunge alla lista dei centromcapisti

Come detto però l’obiettivo principale del calciomercato Juventus anche per la prossima sessione invernale è quello di un centrocampista, in particolare di un regista che possa prendere in mano le azioni offensive della squadra e gestire i tempi di gioco, che sono stati spesso troppo lenti in queste partite.

L’idea della dirigenza è un giocatore d’esperienza, il trentatreenne svizzero Granit Xhaka che sta aiutando il suo Sunderland ad essere al sesto posto della Premier League, il valore è di 10 milioni a è difficile che il club biancorosso lo lasci partire a meno di un’espressa richiesta del calciatore.

A centrocampo poi i bianconeri stanno lavorando per il rinnovo di uno dei giocatori che da più tempo veste la maglia della Juventus, l’americano Weston McKennie il cui contratto è in scadenza nel 2026, la dirigenza bianconera gli proverà ad offrire un rinnovo di uno o due anni ma potrebbe anche decidere di cederlo immediatamente.

Con la possibilità di perderlo a parametro zero o ad una cifra molto inferiore al suo valore infatti la dirigenza della Vecchia Signora non riuscirebbe a chiudere una plusvalenza e ad aumentare il budget per il prossimo calciomercato, che dovrà portare nuove aggiunte.