Il calciomercato Juventus pesca in Ligue 1 per Randall Kolo Muani ed Edon Zhegrova. Per Dusan Vlahovic si muove il Newcastle

Calciomercato Juventus News: Dusan Vlahovic può andare in Premier

La vittoria dei bianconeri nella prima giornata è arrivata nel segno dei due numeri nove aprendo così tra i tifosi lo spiragli di vederli rimanere entrambi nella rosa finale dopo la chiusura di questa sessione di trasferimenti, soluzione probabile ma non certa visto che la dirigenza preferirebbe trovare una sistemazione per il serbo.

Il calciomercato Juventus è bloccato in entrata proprio per questo, visto che le aggiunte che chiede Igor Tudor sono nel reparto offensivo dove però la presenza di giocatori non ritenuti importanti come Vlahovic e Nico Gonzalez blocca l’arrivo di nuovi calciatori.

Su Dusan Vlahovic rimane vivo l’interesse del Milan e soprattutto di Massimiliano Allegri che lo vorrebbe nonostante l’arrivo di Harder, le richieste per il cartellino che fa la Juventus però fermano i rossoneri che dovrebbero prima liberarsi di Gimenez per poi cercare un accordo con la Vecchia Signora, visto che con il giocatore sembra esserci già.

I bianconeri però non hanno intenzione di favorire l’addio del loro attaccante e anzi stanno cercando una possibile soluzione con il Newcastle per il trasferimento del calciatore, i magpies infatti hanno bisogno di un attaccante dopo gli screzi avuti con Isak e hanno individuato in Vlahovic una possibilità.

Calciomercato Juventus News: Randall Kolo Muani ed Edon Zhegrova obiettivi dalla Francia

In caso la cessione del serbo dovesse essere portata a termine il calciomercato Juventus andrebbe a chiudere velocemente per almeno uno dei due obiettivi nel reparto offensivo, il primo è Randall Kolo Muani che tornerebbe volentieri a Torino e che permetterebbe al tecnico di essere schierato sia come prima punta che come trequartista o esterno.

La soluzione del prestito è stata bocciata definitivamente da parte del PSG ma i bianconeri pur di riaverlo in rosa sarebbero disposti a investire 60 milioni per il cartellino del giocatore, cifra congrua per i parigini nonostante l’enorme spesa di due anni fa.

Il secondo giocatore per cui invece Tudor spinge è un esterno puro che permetterebbe al tecnico di cambiare il suo modulo inserendo un vero e proprio tridente d’attacco e che andrebbe a prendere il ruolo di Nico Gonzalez che rimane un esubero per tecnico e società.

Anche questo obiettivo del calciomercato Juventus arriverebbe dalla Ligue 1 e si tratta di Edon Zhegrova, associato alla Juventus ormai da diverse settimane e cercato anche dal Napoli lo scorso gennaio, il Lille non ha intenzione di cederlo ma i bianconeri sperano di riuscire a convincere i rossoblù grazie alla scadenza ormai prossima del contratto del kosovaro.