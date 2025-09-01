Calciomercato Juventus News: l'argentino lascia dopo un solo anno i bianconeri per accasarsi a Madrid (1 settembre 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NICO-ATLETICO: È UFFICIALE

Il calciomercato Juventus saluta Nico Gonzalez, direzione Atletico Madrid. Si è parlato parecchio in questi giorni del pressing della squadra di Diego Simeone per l’argentino che ha firmato proprio in occasione dell’ultimo giorno di mercato.

L’ex Stoccarda e Fiorentina andrà nel club della capitale spagnola con la formula del prestito oneroso (1 milione) fino al 30 giugno 2026 con diritto di riscatto che può diventare obbligo se dovessero verificarsi le condizioni stipulate nell’accordo.

Sebbene non sappiamo quali sono, anche se verosimilmente sono associate agli obiettivi di squadra, possiamo dire attraverso il comunicato della Juve che il riscatto sarà eventualmente di 32 milioni di euro pagabili in tre esercizi finanziari

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, I BIANCONERI ACCOLGONO DUE ATTACCANTI

Il calciomercato Juventus non farà fatica a dimenticare Nico Gonzalez per due motivi. Il primo è legato alle prestazione in campo, spesso molto al di sotto delle aspettative e dell’investimento fatto la scorsa estate di 32 milioni.

L’argentino ha disputato 40 partite con la maglia bianconera segnando 5 gol e mettendo a referto 4 assist. È stato allenato sia con Thiago Motta che con Igor Tudor, ma di fatto non è mai riuscito a convincere nessuno dei due.

L’altro motivo per cui la Vecchia Signora passerà sopra a questa cessione e il doppio arrivo in attacco di questo incredibile ultimo giorno ovvero Zhegrova dal Lille e Openda dal Lipsia, da aggiungere in generale a Joao Mario e David.