Il calciomercato Juventus affonderà l'acquisto di Jadon Sancho e Francisco Conceiçao in caso di cessione di Nico Gonzalez in Arabia Saudita

Il calciomercato Juventus potrebbe avere una svolta in questi giorni che permetterebbe alla dirigenza di operare in entrata senza farsi troppi problemi sui prezzi di alcuni giocatori, comunque non troppo elevati, che sono obiettivi ormai da diverse settimane e le cui trattative sembrano essere bloccate. Il primo punto della strategia bianconera rimane quello di operare in attacco per completare il tridente che sicuramente vedrà giocare David e Yildiz ma che non ha molte alternative, concluse queste operazioni si andranno a trattare giocatori in altre zone di campo dove la necessità è meno impellente.

A liberare uno spazio in rosa e anche uno importante a bilancio dovrebbe essere Nico Gonzalez che dopo un solo anno non è più negli interessi della società e dell’allenatore e che non si sposa bene con il 3-4-2-1 di Tudor che vuole giocatori con caratteristiche più da trequartisti piuttosto che da esterni. L’argentino lo scorso anno è stata una spesa importante, 40 milioni, e per questo non può essere venduto sotto i 30 milioni, cifra che sembrerebbe essere disposta a spendere solo l’Al Ahli, club dell’Arabia Saudita vincitore dell’ultima Champions League asiatica.

Calciomercato Juventus News: Jadon Sancho Francisco Conceiçao

Se l’ex Fiorentina dovesse accettare di lasciare l’Europa per andare a giocare in Arabia Saudita il calciomercato Juventus potrebbe affondare il colpo per Jadon Sancho, l’obiettivo principale dell’attacco bianconero che ha un costo ridotto non essendo più parte del progetto dei red devils. Per l’inglese il Manchester United chiede 25 milioni, cifra che in questo momento bianconeri non possono offrire ma che in caso di cessioni non avrebbero problemi ad accettare, anche l’inlgese è un esterno come l’argentino ma ha caratteristiche leggermente diverse che gli permetterebbero di interpretare al meglio anche il ruolo da sottopunta.

In queste ore poi il calciomercato Juventus concluso il ritorno di Francisco Conceiçao accettando le richieste del Porto di 30 milioni ma trovando l’accordo per il pagamento in quattro rate, l’esterno portoghese tornerà in Italia e sarà il titolare insieme a Yildiz fino a quando non verrà trovato l’accordo per Sancho. L’esterno potrà essere anche un’importante arma dalla panchina essendo un giocatore rapido che nell’ultima parte di una gara può mettere in grossa difficoltà le difese, è poi un giocatore che punta e spesso salta l’uomo, caratteristica principale del ragazzo.