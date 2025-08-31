Calciomercato Juventus news: i Colchoneros hanno avanzato una proposta ufficiale per l'argentino che sembra ormai sempre più lontano (31 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SI TRATTA CON L’ATLETICO

Il calciomercato Juventus sta cercando di cedere Nico Gonzalez in questi ultimi giorni della sessione estiva. Il feeling tra l’argentino e i bianconeri non è mai scoppiato e il suo addio sembra essere la soluzione migliore per tutti.

L’Atletico Madrid è la squadra più interessata all’ex Fiorentina e nella serata di ieri, 30 agosto 2025, ha presentato un’offerta ufficiale ai bianconeri per cercare di portare l’esterno offensivo alla corte di Diego Simeone.

Calciomercato Juventus news/ Mazraoui, torna di moda l'esterno marocchino. Ceballos smentito (30 agosto 2025)

I Colchoneros hanno già strappato il “sì” di Nico Gonzalez mentre l’offerta non sembra soddisfare i bianconeri che vorrebbero 30 milioni e soprattutto una cessione a titolo definitivo con pagamento immediato, così da fiondarsi sul sostituto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ZHEGROVA IL PRESCELTO

Il calciomercato Juventus è pronta a fare all in su Zhegrova. La Vecchia Signora ha individuato nel kosovaro del Lille il sostituto ideale di Nico Gonzalez, in modo da aumentare la qualità e la quantità del reparto offensivo.

Calciomercato Juve News/ Nico Gonzalez sempre in uscita, sfuma Zhegrova! (29 Agosto 2025)

Seguito anche dal Napoli ad inizio mercato, i partenopei hanno mollato ormai la presa mentre il Marsiglia ha provato ad accelerare per strapparlo ai rivali nazionali, trovando però il “no secco” di Olivier Létang, presidente dell’OM.

Il numero uno dei marsigliesi ha spigato come il calciatore può ancora partire se lui lo vorrà, ma non al Marsiglia. Dunque per la Juventus sarebbe una straordinaria opportunità, ma tutto dipende dalla cessione di Nico Gonzalez.