Calciomercato Juventus News: i bianconeri guardano ancora a Barcellona con la possibilità di operare il colpo Fermin Lopez.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SGUARDO SU BARCELLONA

In attesa di scoprire quanto durerà il cammino nel Mondiale per Club 2025, il calciomercato Juventus giustamente si interroga sugli acquisti da operare. Alcuni nomi si fanno da tempo, in attesa di definire le trattative: per Jonathan David sembra siano stati fatti concreti passi in avanti, Viktor Gyokeres rimane il sogno al momento ancora in piedi, poi ci sono le valutazioni circa le uscite con Dusan Vlahovic sempre in odore di cessione e Francisco Conceiçao il cui riscatto dal Porto si è complicato.

Per non parlare di Kenan Yildiz che anche la proprietà ha indicato come intoccabile, e dunque sarà sul turco che si proverà a costruire la nuova squadra. A proposito del reparto offensivo, avevamo già fatto i nomi di Ferran Torres e Ansu Fati.

Profili diversi, entrambi del Barcellona, con uno scenario che potrebbe diventare ancor più favorevole al calciomercato Juventus, che li sta sondando entrambi, soprattutto se consideriamo che in queste ore i blaugrana sarebbero molto vicini a Nico Williams.

Quest’ultimo avrebbe già comunicato all’Athletic Bilbao di voler firmare con i campioni di Spagna, pronti a sborsare i 62 milioni della clausola rescissoria; ipotizzando abbastanza facilmente che Raphinha resterà e che naturalmente Lamine Yamal non entra in alcuna discussione a qualunque prezzo la si possa portare, il Barcellona comincia ad avere numeri alti nel suo tridente offensivo: per questo motivo, unito soprattutto a quello economico, qualche cessione potrebbe essere necessaria e i due di cui sopra possono rappresentare un’occasione anche per calciomercato Juventus.

BALCIOMERCATO JUVENTUS, IL TERZO NOME DA BARCELLONA

C’è però un terzo profilo che il calciomercato Juventus potrebbe inseguire, sempre nel Barcellona: difficile perché la sua valutazione è schizzata alle stelle dopo che già Xavi gli ha dato ampia fiducia e con Hansi Flick ha fatto il definitivo salvo, ma Fermin Lopez stuzzica la fantasia bianconera. Classe 2003, 8 gol e 10 assist in stagione, elemento importante per i blaugrana ma non imprescindibile, tanto da aver sempre iniziato dalla panchina le partite più importanti della stagione, per esempio le due semifinali di Champions League o la finale di Coppa del Re, proprio per una concorrenza che adesso, con il pieno ritorno di Gavi, potrebbe diventare ancora più spietata.

Nel 4-2-3-1 di Flick giocherebbe sulla trequarti, ma Fermin Lopez può fare anche la mezzala; potrebbe faticare di più in un centrocampo a due ma il piano di Tudor sarebbe quello di affiancarlo a Yildiz alle spalle della prima punta. Certo il prezzo è davvero alto: parliamo di 50 milioni di euro, non bruscolini, e il Barcellona dovrebbe aver bisogno di ogni singolo centesimo. D’altro canto, girando il discorso, i blaugrana non sono nemmeno nella condizione di poter tirare troppo la corda: per questo motivo Fermin Lopez diventa una possibilità per il calciomercato Juventus, sempre che la società catalana conceda di iniziare le trattative per la sua cessione.