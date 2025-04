Calciomercato Juventus News: trattativa in salita per Sandro Tonali

Da mesi il sogno del calciomercato Juventus sembrerebbe essere quello di riportare in patria uno dei pilastri della nazionale che alla sua seconda stagione nel calcio estero ha dimostrato di poter essere un giocatore di livello internazionale, anche più di quello che ci si potesse aspettare dai suoi primi anni di carriera in Italia.

Nelle ultime ore però la trattativa di calciomercato Juventus sembrerebbe essersi bloccata per la volontà del giocatore e quindi la dirigenza bianconera è ora costretta a virare su altri profili, con altre caratteristiche e altri costi ma che possano comunque alzare il livello della rosa.

Il giocatore in questione è Sandro Tonali che nonostante il continuo flirt da parte dei bianconeri sembrerebbe aver comunicato al suo agente di voler continuare la sua avventura al Newcastle, sia per rimanere a giocare in Premier League, il miglior campionato del mondo, sia per riconoscenza nei confronti del club che lo ha supportato lungo la sua squalifica. In questa stagione è stato uno dei pilastri della squadra con 32 partite giocate in Premier League nelle quali ha realizzato anche 3 gol e 2 assist, il valore dell’ex Milan si aggira intorno ai 45 milioni ma i magpies vorranno certamente una cifra maggiore visti i 60 milioni spesi per acquistarlo.

Calciomercato Juventus News: Marwin Schmitz il nuovo Kimmich che piace ai bianconeri

Visto il rifiuto di Tonali il calciomercato Juventus sta pensando di virare su un nuovo giocatore a cui affidare in futuro le chiavi del centrocampo, a differenza dell’italiano infatti il giocatore che interessa a Giuntoli è un profilo più giovane che avrebbe un impatto meno immediato ma più nel futuro. Il giocatore è Marwin Schmitz, centrocampista tedesco classe 2007 che veste la maglia del St. Pauli, nessuna presenza in questa stagione con la prima squadra ma con il St. Pauli II ha giocato 23 partite e realizzato un assist, a colpire i bianconeri però è stata più la capacità di creare gioco e di gestire il pallone.

Sulla stessa linea del calciomercato Juventus si inserisce il tentativo di inserimento di Giuntoli nelle trattative con il Parma per Giovanni Leoni, il difensore è fortemente voluto dall’Inter che nella prossima finestra di mercato cercherà di ringiovanire la sua squadra, soprattutto nel reparto difensivo. Il difensore nato nel 2006 è valutato 5 milioni dai ducali ma sicuramente chiederanno molto di più nel caso di una cessione vista la giovane età e la buone qualità che ha già messo in mostra, la Juventus quindi potrebbe decidere di accettare le richieste dei crociati o cercare di inserire una clausola sulla percentuale della futura rivendita per abbassare il prezzo.