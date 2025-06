Il calciomercato Juventus vede possibili movimenti specialmente in attacco dove la priorità resta riscattare sia Conceicao che Kolo Muani

Calciomercato Juventus, si lavora per rinforzare l’attacco

Il calciomercato Juventus vede possibili movimenti in entrata con la società che attende la fine del Mondiale per club per fare tutte le possibili valutazioni. Il match contro il Manchester City vedrà i bianconeri contendersi il primo posto nel Girone e Tudor dovrebbe schierare nuovamente dal primo minuto sia Conceicao che Kolo Muani.

I due giocatori sono in prestito secco da Porto e Psg e si lavora per farli restare – in qualsiasi modo – anche nella prossima stagione. Come riporta Sky la Juventus ha presentato una prima offerta per riscattare definitivamente Conceicao ma il Porto ha rifiutato ed è intransigente in quanto vuole il pagamento completo della clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

Per Kolo Muani la situazione è differente, l’attaccante ha mercato e di certo le belle prove al Mondiale per club non favoriscono i bianconeri con Arsenal e Manchester United pronte ad irrompere sul giocatore che il Psg – titolare del cartellino di Kolo Muani – valuta almeno 50 milioni di euro e sarà sicuramente difficile arrivare ad entrambi i giocatori.

Calciomercato Juventus, resta il rebus prima punta: che ne sarà di Vlahovic?

Il mercato Juventus è quindi legato molto alle uscite e solo poi potranno arrivare i nuovi arrivi. Il club vuole blindare Conceicao e Kolo Muani, ma non sarà semplice e poi c’è da valutare la situazione inerente a Dusan Vlahovic; il giocatore ha solo un anno di contratto e al momento c’è distanza per un nuovo contratto, il giocatore non vuole abbassare ingaggio e faticano ad esserci nuove squadre interessate.

Ma tutta questa questione complica anche gli altri affari. Osimhen ad esempio gradirebbe l’opzione Juventus ma non vuole più aspettare ed intanto sia Galatasaray che Al Hilal hanno posto degli ultimatum al giocatore e non vogliono più aspettare oltre. Al massimo un’altra settimana ma dopo vogliono risposte, e che siano definitive!

Rottura inoltre tra Gyokeres e lo Sporting Lisbona, il giocatore minaccia di non presentarsi al ritiro e la Juve valuta il suo nome ma è consapevoli degli enormi costi per arrivare a lui. In questo momento in pole c’è il Chelsea ma occhio anche ad Arsenal e Liverpool e il talento svedese dovrebbe quindi approdare in Premier League.