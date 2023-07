CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Non si molla su Parisi, Abel Ruiz idea nuova (6 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PARISI NEL MIRINO!

La Juventus si prepara per il calciomercato estivo con l’obiettivo di rafforzare la propria rosa e parlando a margine del premio Fair Play Menarini a Fiesole, Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha discusso del futuro di Fabiano Parisi, che sembra essere un obiettivo chiaro per i bianconeri. Corsi ha chiarito che la sua precedente affermazione riguardo al possibile trasferimento del capitano dell’Empoli era solo una battuta, ma ha riconosciuto che se arrivasse una squadra di maggior prestigio, sarebbe giusto valutare il futuro del giovane calciatore. Parisi ha ancora tre anni di contratto e il suo valore è importante per l’Empoli, che cerca di attirare l’interesse dei grandi club per i propri giocatori.

Tuttavia, prima di lanciarsi all’assalto di Parisi, la Juventus in chiave calciomercato deve concentrarsi sulla cessione di alcuni giocatori. La squadra torinese sembra essere interessata a rinforzare la fascia sinistra della difesa, dopo aver già assicurato Timothy Weah per il lato destro. Il difensore dell’Empoli, il cui nome non è stato specificato nel testo, sembra essere molto apprezzato dalla Juventus e potrebbe essere una delle priorità sul mercato per il club bianconero.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OCCHI SU ABEL RUIZ

Passando ad un altro possibile obiettivo della Juventus, Abel Ruiz del Braga, si tratta di un giocatore che ha attirato l’attenzione degli osservatori sin dai suoi primi exploit con le giovanili del Barcellona. Nonostante la Juventus abbia monitorato Ruiz nel 2017 durante il Mondiale Under 17, è stato il Braga a investire su di lui nel 2020, pagando 8 milioni di euro per portarlo in Portogallo. Nel contratto originale, il Barcellona aveva incluso un’opzione di riacquisto da 40 milioni di euro, ma questa clausola è scaduta nel 2022 e i blaugrana hanno deciso di non esercitarla.

Ruiz ha dimostrato tutto il suo potenziale durante l’Europeo Under 21 attualmente in svolgimento, attirando l’interesse di diversi club, tra cui l’Atletico Madrid. Tuttavia, il Braga ha stabilito una clausola rescissoria di 45 milioni di euro, una cifra significativa che potrebbe rappresentare uno scoglio nelle trattative per il trasferimento del giocatore. Nonostante ciò, le prestazioni di Ruiz durante il torneo europeo potrebbero riaccendere l’attenzione dei club interessati, compresa la Juventus.











