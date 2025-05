CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, L’AL HILAL SU OSIMHEN

Quello di Victor Osimhen sarebbe il nome numero uno sulla lista di Cristiano Giuntoli per rinforzare l’attacco della Juventus in vista della prossima stagione. Infatti, secondo quanto traspare, Kolo Muani potrebbe tornare al ParisSaint Germain, mentre Dusan Vlahovic sarebbe già da tempo ai ferri corti con i bianconeri, avendo anche perso il posto da titolare. Ma il calciomercato Juventus non è il solo a volere l’attaccante ex Napoli, infatti nelle ultime ore sul nigeriano sarebbe piombata anche uno dei colossi arabi.

Calciomercato Juventus News/ Il bomber dei sogni può arrivare davvero? Ecco come! (oggi 26 maggio 2025)

Parliamo dell’Al Hilal, che fra le sue fila può già contare sul marocchino Bono, sull’altro ex Napoli Koulibaly, su Ruben Neves e sui serbi Mitrovic e Sergej Milinkovic Savic. Proveniente dalla capitale Riyadh, la squadra ha chiuso l’ultima Saudi Professional League al secondo posto dietro l’Al Ittihad di Kantè e Benzema, e ora punta a rinforzarsi per riconquistare il primato. Sul piatto ci sarebbe uno stipendio di circa 30 milioni di euro offerto al giocatore, che andrebbe a triplicare quanto attualmente percepisce dal Napoli.

Calciomercato Juventus News/ La Champions League per blindare Kenan Yildiz (oggi 26 maggio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ANCHE IL GALATASARAY PUNTA A TENERLO

Ma non c’è solo il pressing dall’Arabia a preoccupare la Vecchia Signora nella corsa ad Osimhen. Sulla strada fra i bianconeri e il nigeriano ci sarebbe infatti anche l’attuale squadra dell’attaccante, il Galatasaray che lo ha ottenuto la scorsa estate in prestito dal Napoli. L’impatto di Osimhen sul campionato turco è stato devastante, permettendo al Gala di vincere il titolo grazie ai 25 gol messi a segno, che ne fanno anche il dominatore assoluto della classifica marcatori.

Il tecnico del Galatasaray Okan Buruk spera nella permanenza del ventiseienne di Lagos, ha infatti dichiarato: “Sono fiducioso che il presidente e il consiglio di amministrazione faranno tutto il necessario per quanto riguarda Osimhen. Ora la palla è nel suo campo. Abbiamo seguito un processo simile con Icardi…“.

Osimhen rifiuta la Juventus?/ Gli scenari di calciomercato: si profila un duello "Clasico"? (21 maggio 2025)

Concorrenza agguerritissima dunque quella per Victor Osimhen, la palla passa ora al giocatore e al suo entourage, che dovrà decidere se puntare ai soldi o rilanciarsi in una big del panorama europeo.