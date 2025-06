CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VLAHOVIC VIA CON MILIK

Il calciomercato Juventus è in piena fase di sviluppo dovendo confrontarsi con varie situazioni. I bianconeri hanno presentato il nuovo direttore sportivo Damien Comolli ed hanno prolungato il rapporto con l’attuale tecnico Ivan Tudor fino al 30 giugno del 2027, confermando dunque il croato anche dopo il Mondiale per club che la squadra inizierà a disputare a partire dal 19 giugno, quando affronterà gli arabi dell’Al-Ain.

I dirigenti juventini stanno ragionando sulle mosse da compiere sia per quanto riguarda i movimenti in entrata che per quanto concerne le operazioni in uscita ed il reparto avanzato pare essere il più chiacchierato in questi giorni. Stando a quanto emerso di recente, la Juve potrebbe decidere di liberarsi di Dusan Vlahovic, attaccante serbo che ha avuto diversi problemi nel rendere come ci si aspettava nel corso della stagione 2024/2025.

Gli avvicendamenti in panchina, compreso il difficile rapporto con Thiago Motta, e qualche infortunio di troppo stanno spingendo Vlahovic verso l’addio alla Continassa considerando anche soprattutto lo stipendio percepito dallo stesso, troppo pesante da sostenere per le casse juventine. Come sottolineato a Calciomercato.it, Vlahovic dovrebbe arrivare a guadagnare addirittura 12 milioni di euro all’anno secondo quanto pattuito nel suo contratto, adesso in scadenza tra un anno e quindi a giugno 2026.

Se da un lato Vlahovic non rinnoverà il suo contratto e finirà probabilmente in Premier League, dove ci sono società che potrebbero garantirgli uno stipendio molto elevanto e tenendo conto che l’Arabia Saudita non è adesso nei suoi piani, dall’altro pure Arkadiusz Milik potrebbe lasciare Torino. Il polacco ha visto il campo col binocolo nelle stagioni più recenti per colpa di infortuni importanti e, nonostante un contratto rinnovato di recente e valevole fino al 2027, il futuro dell’ex napoletano dovrebbe essere lontano dalla Vecchia Signora una volta concluso il Mondiale per Club.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PUNTO SU BALERDI E DJALO’

Il calciomercato Juventus non pensa però solo all’attacco ma anche alla difesa in questi giorni pre-Mondiale per club. E’ notizia delle ultime ore quella riguardante l’interesse di due squadre che militano in Premier League, ed hanno sede a Londra, nei confronti di Tiago Dialò, centrale portoghese finito in prestito al Porto dallo scorso settembre. Stando a Tvplay.it, i bianconeri mirano ad aggiudicarsi una cifra che si aggiri intorno ai 10 milioni di euro per liberarsi del difensore, nel mirino di West Ham e Crystal Palace che però non hanno ancora presentato proposte ufficiali ai piemontesi.

In entrata invece la Juve vorrebbe piazzare il colpo Leonardo Balerdi battendo la concorrenza per esempio della Roma. Il ventiseienne argentino è legato all’Olympique Marsiglia fino al giugno del 2028 e proprio i francesi sarebbero fermi nel volerlo trattenere ancora a lungo. Soltanto un’eventuale offerta irrinunciabile, o la volontà del calciatore, potrebbero spingere la società guidata in panchina da De Zerbi ad accettare il trasferimento in Italia.