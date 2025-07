Il calciomercato Juventus sta valutando l'idea di prendere Ismael Bennacer come sostituto di Douglas Luiz

Calciomercato Juventus News: Douglas Luiz vuole tornare in Premier League

In queste settimane il calciomercato Juventus si è concentrato principalmente sul riuscire a concludere diverse cessioni, in particolare quelle di giocatori acquistati nell’ultimo anno per cifre importanti ma che per vari motivi hanno disatteso le aspettative che si portavano dietro.

Comolli e la dirigenza bianconera ora continuano a trattare per questi addii mentre cerca i giocatori giusti per riuscire a sostituirli ma con spese limitate oltre a profili che vadano a rinforzare la rosa soprattutto nel reparto offensivo dove, per le richieste del tecnico, mancano ancora uno o due tasselli.

Le grosse spese della scorsa stagione sono state quelle per Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, se con l’olandese si cercherà una rivalutazione e per l’argentino non sono arrivate offerte serie, per il centrocampista brasiliano le squadre interessate sono diverse e disposte anche a spendere una cifra importante.

Il calciatore continua ad essere molto apprezzato in Inghilterra dove potrebbe aiutare Nottingham Forest e West Ham a migliorare i risultati ottenuti lo scorso anno, entrambe le squadre potrebbero spingersi fino ad un’offerta da 30 milioni ma bianconeri vorrebbero riceverne di più.

Calciomercato Juventus News: Ismael Bennacer può prendere il posto del brasiliano

A centrocampo il calciomercato Juventus ha valutato tantissimi profili e negli ultimi giorni si è aggiunta la possibilità anche di un altro giocatore che può portare esperienza nel campionato italiano e capacità di gestire il pallone e le azioni offensive, perdendo però un po’ della fisicità del brasiliano.

Si tratta di Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan che dopo il prestito all’Olympique de Marseille dello scorso anno è destinato a partire, i rossoneri stanno trattando con un club in Arabia Saudita, destinazione che il giocatore apprezzerebbe, ma i bianconeri proveranno ad inserirsi chiedendo un prestito con diritto di riscatto.

Altro esubero in quella zona di campo è il prodotto della Next Gen Fabio Miretti che è tornato a Torino dopo il prestito al Genoa della scorsa stagione ma non per restarci a lungo, nelle idee della società infatti quello del centrocampista è il perfetto profilo da cui tirar fuori una plusvalenza che sarebbe totale essendo un prodotto del vivaio.

Per lui però non si sono mosse molte squadre e se il Napoli ha chiesto informazioni ma in maniera lieve, le altre opzioni non scaldano il cuore del giocatore visto che vedono squadre di medio o bassa classifica come l’Udinese o il Parma.