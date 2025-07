Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Sfida all'Inter per il centrale 27 luglio 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ATTESA PER KOLO MUANI

Il calciomercato della Juventus continua a lavorare con lo scopo di garantire a mister Igor Tudor un organico competitivo con cui tentare di centrare i traguardi prefissati dalla società nella prossima stagione. Uno dei desideri espressi dal tecnico croato secondo i rumors sarebbe stato quello di poter contare ancora su due calciatori in particolare, ovvero Francisco Conceiçao e Randal Kolo Muani.

I dirigenti juventini hanno portato a termine la trattativa con il Porto per riavere il lusitano ma stanno invece incontrando non poche difficoltà nel riportare il francese alla Continassa. Il ventiseienne è appunto legato al Paris Saint-Germain fino al 2028 e, sebbene il tecnico Luis Enrique lo consideri ai margini del proprio organico vista l’intenzione dell’attaccante di tornare alla Juve, il club lo ha comunque convocato per il ritiro prestagionale.

Il PSG, stando alle indiscrezioni più recenti, starebbe però aprendo alla possibilità di cedere il calciatore in prestito con obbligo di riscatto dopo aver rifiutato la possibilità di lasciarlo partire nuovamente con un semplice diritto d’acquisto. La sensazione è che serviranno ancora almeno 30 milioni di euro, da saldare in più rate, per convincere i parigini a lasciarlo andare.

La Juve, che dovrà offrire garanzie concrete per avere il sì dei francesi in merito all’obbligo, deve fare inoltre i conti con la concorrenza del Chelsea e del Manchester United, tra le cui fila milita un altro profilo seguito per l’attacco e cioè Rasmus Hojlund. Nel frattempo il serbo Dusan Vlahovic è sempre di più fuori dal progetto e aspetta che il Milan presenti un’offerta per il suo cartellino così da poter andare a giocare agli ordini del tanto amato mister Massimilano Allegri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LEONI RESTA NEL MIRINO

La Juventus ha parecchio da fare per sistemare la sua rosa ma intanto si rivela essere sempre una delle società più attente se si parla dei giovani di prospettiva soprattutto nel panorama calcistico italiano. E’ infatti risaputo che pure i piemontesi hanno messo nel mirino Giovanni Leoni, centrale diciottenne di proprietà del Parma che fa parecchio gola all’Inter del tecnico Chivu, che lo ha già allenato in gialloblu.

I nerazzurri non sembrano volersi sforzare ulteriormente con i ducali dopo il tira e molla delle ultime settimane puntando ad aggiudicarsi il romano per una cifra non superiore ai 30 milioni di euro sebbene il suo cartellino venga valutato 40 milioni. Pure il Milan ha sondato fortemente il terreno al fine di capire quali margini ci siano per accaparrarselo ma i bianconeri potrebbero tornare a fare sul serio per Leoni nel caso in cui Lloyd Kelly partisse. In questo caso il prezzo fissato dagli juventini è di 20 milioni.