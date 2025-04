CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SESKO PER L’ATTACCO

Il nome nuovo per il calciomercato Juventus, parlando dell’attacco, potrebbe essere quello di Benjamin Sesko. I bianconeri lo hanno incrociato a ottobre in Champions League, in quella che certamente è stata la serata migliore di una stagione presto inabissatasi (o quasi): lo sloveno segnò due gol, ma la Juventus vinse in rimonta e con l’uomo in meno dopo aver perso Gleison Bremer, per tutta la stagione come si sarebbe scoperto. Ecco: Sesko quest’anno sta vivendo un percorso in chiaroscuro come tutto il Lipsia, eliminato immediatamente in Champions League e attualmente fuori dalla zona Champions League; comunque, sta facendo il suo. Abbiamo 19 gol in 39 partite contando tutte le competizioni, bottino già migliore della passata stagione a confermare una crescita importante.

A quasi 22 anni Sesko è nel mirino di tante big che vedono in lui un futuro cannoniere da grandi eventi: per questo motivo per acquistarlo in sede di calciomercato potrebbe essere necessario anticipare la concorrenza e sborsare i 70 milioni di clausola rescissoria. Dunque bisognerà anche valutare il da farsi in termini di uscite, per esempio capire quanto eventualmente si potrebbe guadagnare dall’addio di Dusan Vlahovic e altri calciatori, quasi certamente la Juventus non vorrà privarsi a cuor leggero di Kenan Yildiz e certamente non per arrivare a un singolo attaccante, ma anche questa potrebbe essere una possibilità…

UNO SPAGNOLO PER LA FASCIA

Si ragiona anche su altri ruoli per quanto riguarda il calciomercato Juventus: dalla Spagna arrivano conferme sul forte interesse dei bianconeri per Fran Garcia, classe 1999, che gioca come terzino sinistro. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, ha fatto ritorno alla Casa Blanca due anni fa, dopo aver giocato in prestito nel RayoVallecano: esperienza che lo ha formato, Fran Garcia quest’anno è anche riuscito a giocare parecchio vista la continua emergenza che Carlo Ancelotti ha avuto soprattutto in difesa, tanto da essere schierato ben otto volte in Champions League e soprattutto 24 in campionato, di cui 17 da titolare. Giocando tanto, Fran Garcia ha anche aumentato il proprio valore di calciomercato: adesso si parla di una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro.

La Juventus ragiona un’eventuale mossa di calciomercato, perché quest’anno sugli esterni è andata spesso in affanno avendo perso prestissimo Juan Cabal; soprattutto, il fatto di avere confermato Andrea Cambiaso a gennaio non significa che l’ex Bologna e Genoa sia destinato a rimanere anche per il prossimo anno, dunque l’opzione Fran Garcia in questo momento sarebbe valida qualora Cambiaso dovesse fare le valigie, per accasarsi al Manchester City o altrove. Staremo a vedere allora, anche e soprattutto se il Real Madrid intenderà cedere il proprio calciatore o dargli un’altra occasione.