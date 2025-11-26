Calciomercato Juventus Bernardo Silva Alex Toth

Calciomercato Juventus News: Alex Toth il possibile futuro del centrocampo bianconero

La vittoria arrivata ieri sera contro il Bodo/Glimt ha messo in risalto ancora una volta la necessità del club bianconero di andare a operare nella sessione invernale dei trasferimenti per rinforzare la rosa in determinate zone di campo, in particolare ad essere nel mirino della dirigenza c’è il centrocampo.

Il calciomercato Juventus ha infatti già messo in cima alla lista degli obiettivi per il prossimo futuro l’acquisto di almeno un centrocampista che possa alzare il livello tecnico della squadra oppure che vada a prendere il ruolo di regista della squadra, ora affidato a Locatelli.

Il primo nome che la dirigenza bianconera sembrerebbe aver messo in cima alla lista degli obiettivi per il mercato di riparazione è quello di Alex Toth, centrocampista ungherese classe 2005 di proprietà del Ferencvaros con cui quest’anno ha già giocato 19 partite in tutte le competizioni segnando 2 gol e fornendo 5 assist.

Le sue caratteristiche uniscono quelle di una mezzala e quelle di un regista basso davanti alla difesa e la sua giovane età fa gola a diversi club di Bundesliga, su tutti il Red Bull Lipsia, ma anche i loro “cugini” del Red Bul Salisburgo, pronti ad offrire i 5 milioni richiesti.

Calciomercato Juventus News: Bernardo Silva, esperienza e tecnica

Il sogno proibito del calciomercato Juventus però è un giocatore di livello internazionale, ormai non più nel pieno degli anni e che ha deciso di abbandonare a parametro zero il club in cui ha passato le ultime otto stagioni, si tratta del trentunenne portoghese Bernardo Silva di proprietà del Manchester City.

La mezzala di Guardiola può essere una grande aggiunta per i bianconeri che con lui potrebbero aumentare notevolmente la loro qualità, allo stesso tempo però dovranno riuscire a superare le avance di diversi altri club, dal Benfica che lo ha lanciato in giovane età, al Milan, a diverse squadre saudite pronte a ricoprirlo d’oro.

Con la sicura aggiunta di un centrocampista e la probabilità molto alta che alla fine siano anche due, almeno uno degli attuali giocatori che occupano quel reparto dovrà partire e, nonostante il gol di ieri sera, il più indiziato sembrerebbe essere lo statunitense Weston McKennie.

Su di lui c’era un’idea da parte di Allegri e del Milan che sembra però ora svanita mentre si stanno facendo sempre più pressanti le voci che parlano di un possibile ritorno in MLS, in particolare al Dalla FC squadra in cui è cresciuto e che lo ha portato ad una carriera in Europa.