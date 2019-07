Calciomercato Juventus News/ Oggi l’annuncio di De Ligt? E Rafia…(Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus potrebbe improvvisamente accendersi questo pomeriggio, quando, secondo molti, sarà ufficializzato l’arrivo di De Ligt dall’Ajax. Il difensore classe 1999 è pronto a vestire il bianconero, prendendo le redini della difesa e sostituendo nel tempo Giorgio Chiellini. Si parla di un’affare attorno agli 80 milioni di euro, con un ingaggio al ragazzo che si aggira attorno ai 12 milioni di euro grazie ai bonus. Superata la concorrenza di Paris Saint German e Barcellona ha recitato un ruolo decisivo nella trattativa Mino Raiola, agente del calciatore e in buoni rapporti con la Juventus dopo anni di affari che sono andati da Pavel Nedved fino a Moise Kean passando per altri giocatori di calibro assoluto come Paul Pogba. De Ligt dovrebbe indossare la maglia numero 4 e inizialmente diventare l’alter ego di Leonardo Bonucci che non è escluso possa anche essere ceduto durante questa sessione di calciomercato estiva.

Calciomercato Juventus News, colpo Rafia a sorpresa

La Juventus è molto interessata anche al calciomercato dei giovani e così potrebbe strappare a un altro club europeo un calciatore dal grande talento e di cui si parla un gran bene. In questo caso si parla di Hamza Rafia trequartista del Lione classe 1999 che secondo L’Equipe è praticamente a un passo. L’eclettico fantasista dovrebbe essere al momento parcheggiato nella Juventus Under 23, libero di esprimersi e di crescere. In patria sono tutti convinti che si tratti di un calciatore importante e per non farselo strappare la vecchia signora pare pronta a pagare un indennizzo al Lione nonostante il contratto del ragazzo vada in scadenza a giugno 2020. Nonostante si parli di Juventus U23 per lui non è da escludere che Maurizio Sarri possa giudicarlo già pronto per il grande salto in prima squadra.

