Il calciomercato Juventus chide un doppio colpo in attacco, arrivano Lois Openda ed Edon Zhegrova

Calciomercato Juventus News: Edon Zhegrova ritrova David

Sarà un ultimo giorno di calciomercato Juventus pieno di emozioni visto che il club bianconero si aspetta di chiudere almeno due acquisti nelle prossime ore che si andranno ad aggiungere a quello di ieri notte per cui si aspetta solo l’ufficialità da parte del club che ha ora soddisfatto tutte le richieste di Igor Tudor.

Il focus della dirigenza bianconera è stato sull’attacco dove si aggiungeranno due calciatori dopo le cessione di Nico Gonzalez per cui è stato trovato un accordo con l’Atletico Madrid che riceverà il giocatore in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in base al numero di presenze.

Al suo posto i bianconeri sono riusciti nella notte a chiudere l’acquisto di Edon Zhegrova che dopo diverse trattative sbarcherà in Italia e ritroverà il suo compagno David, l’esterno kosovaro prenderà esattamente il posto in rosa dell’argentino e verrà impiegato insieme a Yildiz dietro alla punta canadese.

La Juventus verserà nelle casse del Lille una cifra vicina ai 25 milioni nonostante il contratto in scadenza nel 2026 così da convincere i francesi a lasciarlo partire immediatamente e non dover aspettare la fine del contratto per prenderlo a parametro zero.

Calciomercato Juventus News: Lois Openda arriva a rinforzare l’attacco

Il secondo colpo in attacco del calciomercato Juventus invece riguarda il sostituto di Kolo Muani, visto che il francese rimarrà al Paris Saint Germain per decisione dello stesso club che ad inizio estate sembrava averlo scaricato, al suo posto arriverà un giocatore con caratteristiche simili sia tecniche che di duttilità in campo.

Si tratta di Lois Openda, attaccante belga venticinquenne del Red Bull Lipsia che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni che potrebbe diventare obbligo alla fine dell’anno in caso si verificassero determinate condizioni.

L’ultimo colpo che poi la Juventus cercherà di chiudere è quello per la fascia destra visto che dopo l’addio di Savona è rimasto solo Joao Mario come giocatore nativo di quel ruolo, la scelta sembrerebbe essere tornata su Jonathan Clauss, trentaduenne francese di proprietà del Nizza per cui i bianconeri propongono un prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore avrebbe già dato la sua disponibilità ma bisogna ancora aspettare la risposta del club rossonero che dovrebbe prima riuscire a trovare un sostituto all’altezza dell’ex Marsiglia e Lens.