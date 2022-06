Calciomercato Juventus News/ Ore decisive per Pogba, caccia a un centrale mancino

CALCIOMERCATO JUVENTUS: IL GIORNO DI POGBA?

Il calciomercato Juventus si prepara a riaccogliere Paul Pogba. È previsto oggi, secondo la stampa, l’incontro tra la dirigenza bianconera e l’avvocatessa brasiliana Rafa Pimenta, vale a dire colei che ha ereditato l’impero di Mino Raiola: da giorni si ripete che tra Pogba e la Juventus sia tutto fatto e resti solo da capire quando annunciare il ritorno del Polpo, a dire il vero nella giornata odierna si dovrebbero limare gli ultimi dettagli anche se, per l’appunto, non sembrano esserci problemi di sorta e i bianconeri sono pronti a chiudere l’affare. Pogba torna alla Juventus a parametro zero, esattamente come era arrivato ormai dieci anni fa; firmerà, salvo smentite o novità, un contratto da 8 milioni di euro a stagione cui verranno poi aggiunti 2 di bonus, così da raggiungere la doppia cifra.

Le indiscrezioni dicono che il centrocampista, che per la seconda volta in carriera lascerà il Manchester United, abbia rinunciato a un’offerta superiore da parte del Psg: il suo desiderio era quello di tornare alla Juventus e così sarà, in bianconero ritroverà Massimiliano Allegri che, al netto dei tanti meriti che Antonio Conte ha avuto nel lanciarlo titolare ancora giovanissimo, è stato l’allenatore che lo ha fatto diventare un campione voluto da tutti e poi decisivo già lasciata la Continassa, per la vittoria del Mondiale con la Francia. Il Pogba-bis funzionerà in casa Juventus? Vedremo, intanto il calciatore è atteso in Italia nei primi giorni di luglio.

CERCASI DIFENSORE

Nel frattempo il calciomercato Juventus lavora anche alla pista di un difensore centrale, perché il vuoto lasciato da Giorgio Chiellini non è certo indifferente. Si sa che il primo nome sulla lista di Federico Cherubini è quello di Kalidou Koulibaly, ma negli ultimi giorni sarebbe emersa la volontà tecnica di affidarsi a un centrale di piede mancino, dunque una scelta fedele al passato e che sia un’alternativa a Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Certo il senegalese del Napoli rimane un’opzione più che concreta qualora ci siano realmente i margini per portarlo a Torino; proseguendo invece sulla pista del piede sinistro, Francesco Acerbi sarebbe il profilo ideale e tempo fa sembrava anche una trattativa di calciomercato in dirittura d’arrivo, ma poi i negoziati con la Lazio si sono interrotti.

Qui, sembrerebbe, il motivo è da ricercarsi nello scarso entusiasmo che Daniele Rugani avrebbe riservato alla destinazione biancoceleste. Così, un altro nome caldo è quello di Clément Lenglet: il francese del 1995 potrebbe lasciare il Barcellona dopo quattro stagioni, ma è anche vero che nell’ultima stagione ha giocato pochissimo (12 partite) e soprattutto nella sua esperienza blaugrana il suo rendimento è stato spesso e volentieri oggetto di critiche. Insomma, quello di Lenglet non sembrerebbe essere un nome di grandissimo affidamento; vedremo allora se la Juventus (che dovrebbe comunque confermare Federico Gatti nella sua rosa) sonderà alternative ai nomi appena fatti…











