Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Douglas Luiz deve partire 14 agosto 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DOUGLAS LUIZ SBLOCCHEREBBE O’RILEY

La Juventus si avvicina sempre di più agli impegni ufficiali della prossima stagione mentre i dirigenti continuano a darsi da fare per migliorare l’organico in questa fase del calciomercato estivo. L’intenzione principale sarebbe quella di potenziare la rosa a disposizione di mister Tudor con un nuovo centrocampista, sempre che si riesca a cedere quello già presente alla Continassa.

Il brasiliano Douglas Luiz, messosi in mostra nell’amichevole vinta contro la formazione Next Gen come il compagno Dusan Vlahovic che potrebbe pure lui salutare Torino, viene ancora dato in uscita dalla Vecchia Signora sebbene non siano arrivate delle offerte ufficiali congrue alla valutazione juventina dopo l’investimento da 50 milioni di un’estate fa.

Aspettando quindi un ritorno del Nottingham Forest, che aveva espresso interesse per l’ex Aston Villa, il primo giocatore su cui vorrebbero mettere le mani i dirigenti juventini per quel ruolo rimane Matt O’Riley del Brighton & Hove Albion. La Juve guarda dunque in Inghilterra pure per sostituire a dovere Douglas Luiz mentre sembrerebbe tramontare la pista che porterebbe ad Andrey Santos del Chelsea, troppo costoso e trattenuto se non per una cessione importante a titolo definitivo.

Gli uomini di calciomercato Juventus avrebbero avuto il benestare dello stesso danese per il trasferimento in Italia ma serve trovare un’intesa economica con i biancoblu. Il Brighton deve appunto aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto e la somma che dovrebbe incassare si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra che diventerebbe copribile solo con l’addio di Douglas Luiz.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UNO SOLO FRA BISSOUMA E MOLINA

Intanto c’è un altro profilo che potrebbe fare al caso del calciomercato Juventus a centrocampo ma il suo arrivo in questa finestra di mercato estivo impedirebbe il tesseramento di un giocatore in un’altra zona del campo. La Vecchia Signora ha infatti poso in rosa soltanto per un altro calciatore con lo status di extracomunitario e bisognerà vedere dunque se deciderà di puntare su uno fra Yves Bissouma del Tottenham Hotspur oppure su Nahuel Molina dell’Atletico Madrid.

Il primo è finito ai margini dei londinesi che lo hanno escluso dalla Supercoppa europea persa contro il Paris Saint-Germain a causa dei diversi ritardi accumulati dal maliano come spiegato in conferenza stampa dal tecnico Frank. Il contratto del maliano è in scadenza a giugno 2026 ed i problemi disciplinari lo allontanano da un rinnovo favorendo così l’eventuale acquisto da parte della Juve, che dovrà però scegliere se potenziarsi in mediana o aggiungere un nuovo terzino per la corsia di destra della sua difesa.