Calciomercato Juventus news: il club inglese ha acconsentito alla cessione in prestito del danese. Nico Gonzalez conteso in Serie A (12 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SPRINT PER O’RILEY

Il calciomercato Juventus è alla ricerca di un centrocampista. I bianconeri vogliono farsi trovare pronti per una stagione che non ammette passi falsi, a differenza dell’anno scorso dove se non fosse per una vittoria all’ultima giornata la Juve non avrebbe partecipato alla prossima Champions League.

Gli uomini di Tudor, allenatore per gli ultimi 9 match di Serie A più tutto il Mondiale per Club, hanno rialzato la china perdendo in campionato solo col Parma, pareggiando i big match in trasferta come Roma, Lazio e Bologna più importanti vittorie con le altre.

Come detto, ora c’è la priorità di trovare un giocatore in mediana capace di far bene in entrambe le fasi. Il nome in pole è O’Riley del Brighton: i Seagulls ha aperto al prestito e questo semplificherebbe le cose per la Juve.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, HJULMAND QUASI IMPOSSIBILE

Il calciomercato Juventus ha però anche delle alternative a centrocampo. Una di queste è rappresentata da Bissouma che potrebbe lasciare il Tottenham dopo aver vinto l’Europa League e a seguito dell’addio di Postecoglou.

Discorso diverso per Hjulmand che, per quanto piaccia a Tudor, difficilmente vestirà la casacca bianconera. Il presidente dello Sporting Lisbona è stato chiaro sull’ex Lecce, spiegando come non si sarebbe mosso per meno degli 80 milioni della clausola.

Per le corsie laterali torna di moda Molina, giocatore dell’Atletico Madrid che Simeone potrebbe sacrificare per incassare qualche milione in più. Un po’ come la Juventus farà con Nico Gonzalez, seguito da Inter e Atalanta.