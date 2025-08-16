Calciomercato Juventus news: indiscrezioni ed ufficialità che riguardano la sessione estiva. Via Douglas Luiz, Balerdi non si muove 16 agosto 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DOUGLAS LUIZ LIBERA O’RILEY

I dirigenti della Juventus stanno facendo di tutto in questa finestra di calciomercato perchè la prima squadra possa fare grandi cose durante la nuova stagione che sta per cominciare ufficialmente. I piemontesi hanno trovato l’intesa per riportare alla Continassa l’attaccante francese Kolo Muani dal PSG e vogliono sistemarsi anche in altri reparti.

Nello specifico, il centrocampo potrebbe essere protagonista di un avvicendamento con l’uscita di Douglas Luiz e l’arrivo di Matt O’Riley. Il brasiliano è sempre più vicino a tornare a giocare in Premier League, dove si era messo in mostra con l’Aston Villa, vista la trattativa per il suo passaggio al Nottingham Forest. I biancorossi potrebbero presto accordarsi per versare 35 milioni ai bianconeri che risparmieranno sui 20 milioni complessivi dell’ingaggio percepito dal sudamericano nei prossimi quattro anni.

Il collega danese sarebbe stato quindi individuato come elemento ideale per sostituire appunto Douglas Luiz, sebbene sia un’alternativa al connazionale Morten Hjulmand. Troppo cara la valutazione eseguita dallo Sporting di Lisbona per l’ex Lecce ed è per questo che si è deciso di virare sul calciatore del Brighton & Hove Albion, che potrebbe essere prelevato per 25/30 milioni di euro.

A fronte dell’accordo ormai vicinissimo, l’impiego di Douglas Luiz potrebbe essere in dubbio per l’amichevole di questa sera da disputare contro l’Atalanta. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso ventisettenne si sarebbe già accordato con i britannici e le varie parti in causa stanno adesso limando i dettagli decisivi per concludere l’operazione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LE PAROLE DI BALERDI

Nelle scorse settimane si è parlato anche della possibilità di aggiungere qualcosa in difesa per la Juventus. Nel caso in cui fosse partito Lloyd Kelly, per il quale non sono però ancora pervenute offerte concrete realmente degne di nota, i bianconeri avrebbero provato ad aggiudicarsi un nuovo elemento pure per il reparto arretrato, dove piaceva quel Giovanni Leoni che è finito al Liverpool dopo esser stato accostato ad Inter e Milan.

Un altro profilo seguito con interesse dalla Juve pareva essere quello di Leonardo Balerdi, capitano dell’Olympique Marsiglia. L’argentino ha però chiuso all’eventualità di trasferirsi altrove quest’estate rilasciando alcune dichiarazioni in conferenza stampa tramite le quali ha spiegato di pensare solo al progetto del club francese allenato da mister De Zerbi con cui vorrebbe tornare a giocare la Champions League. La Vecchia Signora dovrà guardare da un’altra parte se vorrà dunque migliorarsi nelle retrovie.