Calciomercato Juventus news: il classe 2000 del Brighton potrebbe vestire di bianconero. Lo statunitense invece è finito nei radar di Gasp (9 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SCAMBIO SANGARE-DOUGLAS LUIZ

Il calciomercato Juventus sta cercando un nuovo innesto a centrocampo. Ultimamente Matt O’Riley, secondo La Gazzetta dello Sport, ha scalato le gerarchie e ora si proverà a trattare con il Brighton per il trasferimento.

Dopo il grave infortunio patito appena arrivato in Inghilterra, il danese potrebbe partire per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Rimangono vive le altre piste come Kessie, Bissouma e soprattutto Sagnare, in un particolare scambio che potrebbe accontentare tutti.

Infatti non è da escludere che l’ivoriano del Nottingham Forest possa essere inserito in uno scambio con Douglas Luiz, considerando che il brasiliano difficilmente troverà un punto di svolta con la Juventus, soprattuto dopo essere arrivato in ritardo in ritiro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, GASP TENTA MCKENNIE

Il calciomercato Juventus deve gestire necessariamente le due situazioni principali in scadenza che sono Dusan Vlahovic e Weston McKennie. Anche se economicamente non è un vantaggio, i bianconeri devono sperare che il Milan rimanga vigile.

Questo perché i rossoneri ora stanno provando a portare a Milano anche Hojlund del Manchester United (prestito con diritto di riscatto) e la presenza di Santiago Gimenez complicherebbe le gerarchie per quanto riguarda l’ipotetico arrivo del serbo.

Dinamica che resta complicata anche per McKennie, centrocampista statunitense in scadenza a giugno 2026 così come Vlahovic. L’ex Schalke 04 piace parecchio a Gasperini che vorrebbe portarlo a Roma a prezzo di saldo.