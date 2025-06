CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OSIMHEN O GYOKERES IN ATTACCO

Il calciomercato Juventus è in via di sviluppo a partire dalla fase offensiva. Il reparto avazato sembra essere quello che occupa maggiormente i pensieri degli juventini a partire dalla dirigenza ed è per questa ragione che stanno cercando nuovi importanti rinforzi proprio per migliorarsi in quella zona del campo, dove sono spesso mancati i gol per esempio nel corso dell’annata calcistica appena conclusa, Mondiale per club a parte.

Calciomercato Juventus News / Bomba dalla Premier, un ex Milan nel mirino!

Il nome più caldo in orbita bianconera è quello di Victor Osimhen, in uscita dal Napoli. Prestato ai turchi del Galatasaray, il nigeriano non avrebbe ancora accettato la proposta degli arabi dell’Al-Hilal, allenato dall’ex interista Simone Inzaghi, che lo ricoprirebbero d’oro. Proprio lo stipendio sarebbe tuttavia il nodo principale da sciogliere per un approdo dell’africano alla Juve, la quale potrebbe arrivare ad offrire comunque ben 85 milioni di euro per il suo cartellino.

Calciomercato Juventus News/ Tudor confermato e arriva un regalo dal mercato!

Un’alternativa molto interessante è rappresentata da un quasi omonimo, ovvero Viktor Gyökeres dello Sporting di Lisbona. La concorrenza per il ventisettenne svedese non manca soprattutto se si considerano le squadre della Premier League che lo seguono ed ha un contratto valido fino al giugno del 2027. La valutazione del classe 1998 è di 65 milioni di euro ed al fine di aggiudicarselo la Vecchia Signora sarebbe disposta ad inserire nella trattativa il cartellino di Alberto Costa, risparmiando così una ventina di milioni.

Tra Osimhen e Gyokeres si potrebbe dunque individuare quello che potrebbe essere il nuovo centravanti della Juventus. I bianconeri avrebbero così un elemento molto utile da alternare al francese Kolo Muani, il quale non ha recentemente nascosto il suo desiderio di non tornare a giocare in Francia per proseguire appunto la sua avventura con il club piemontese.

Calciomercato Juventus News/ Una vecchia fiamma e un giovane, occhi sulla trequarti!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ANCHE FRATTESI NEL MIRINO

Il calciomercato Juventus non è in ogni caso orientato solo ed esclusivamente sull’attacco. Pure il centrocampo è un reparto in cui la società di Torino vorrebbe dare nuove garanzie importanti in vista non solo del Mondiale per club ma anche per la prossima stagione da affrontare in un paio di mesi. Il profilo emerso in queste ore che potrebbe essere molto più che utile alla Vecchia Signorare pare essere quello di Davide Frattesi, dato dai rumors in uscita dall’Inter dove non è mai davvero riuscito a ritagliarsi lo spazio che sperava.

Adoperato come riserva di lusso dall’ex allenatore Simone Inzaghi, nemmeno con Chivu il romano Frattesi sembra avere garanzie in merito al suo impiego da titolare con maggior continuità nel corso della nuova annata calcistica, spingendo vari società ad interessarsi a lui. La Roma sogna già da tempo di poter contare di nuovo su di lui dopo averlo cresciuto nel settore giovanile, oltre ad essere nato nella Capitale, ma non sarà comunque facile portarlo via da Milano nemmeno per la Juve visto l’attuale contratto che lo lega all’Inter fino al giugno del 2028.