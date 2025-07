Calciomercato Juventus News: l'attaccante nigeriano è sempre nei pensieri della società bianconera che ora vuole accelerare (1 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, OSIMHEN IN BIANCONERO?

Il calciomercato Juventus ha un sogno ben definito che porta al nome di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, dopo la parentesi con tanto di campionato vinto con il Galatasaray, è pronto a tornare a Napoli seppur solo di passaggio.

Infatti il rapporto con Aurelio De Laurentiis è ormai ai minimi termini da tempo e non ci sono possibilità che possa essere riammesso in rosa nonostante ad oggi, Osimhen prenderà regolarmente parte al ritiro di Dimaro con il resto della squadra campione d’Italia.

Dopodiché si lavorerà alla cessione e la Juventus rimane alla finestra. Secondo Tuttosport, la società bianconera avrebbe avviato i primissimi contatti esplorativi con l’entourage di Osimhen per capire la fattibilità dell’operazione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ALLARME DIFESA

Il calciomercato Juventus deve sempre risolvere il rebus difesa. Le cinque reti subite dal Manchester City, senza dimenticare le tante parate di Di Gregorio, sono state l’ennesimo campanello d’allarme di questo Mondiale per Club.

La società bianconera vorrebbe un acquisto di esperienza e i nomi di Laporte e Azpilicueta stanno prendendo forma. L’ex Manchester City vuole andarsene dall’Al Nassr poiché dopo l’esperienza saudita, avrebbe il desidero di tornare in Europa.

Per Azpilicueta il discorso cambia poiché dopo aver lasciato l’Atletico Madrid è disponibile a parametro zero. Il difensore all’occorrenza terzino potrebbe svolgere un ruolo chiave all’interno della Juventus di Igor Tudor per l’imminente stagione.