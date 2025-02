CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SI LAVORA PER OSIMHEN A GIUGNO

Kolo Muani non basta, c’è anche Victor Osimhen nel mirino in attacco per il calciomercato Juventus, anche se è doveroso precisare che per l’attaccante nigeriano si parla dell’estate, perché non ci sarebbe modo di portare a termine un affare così complicato entro lunedì. In ogni caso, sembra segnato il destino di Dusan Vlahovic in bianconero: a meno di una clamorosa rinascita nella seconda metà della stagione, il serbo è destinato a salutare la Juventus a giugno, anche perché andrebbe in scadenza nel 2026. Come prima scelta per sostituirlo, ecco che nel mirino di Cristiano Giuntoli c’è proprio Osimhen, con il quale naturalmente la conoscenza è profonda fin dai tempi del Napoli.

Già, il Napoli: proprio Aurelio De Laurentiis sarà decisivo in questa delicata trattativa per il calciomercato Juventus, perché il cartellino di Osimhen è ancora di proprietà dei partenopei, anche se in questa stagione sta giocando in prestito al Galatasaray. Se ne è parlato molto anche per la sessione invernale, in realtà Osimhen dovrebbe rimanere a Istanbul fino a giugno, per poi tornare a Napoli, ma è praticamente impossibile che sia un ritorno per restare all’ombra del Vesuvio. In estate l’obiettivo di De Laurentiis sarà la cessione a titolo definitivo e la Juventus ci proverà, naturalmente di pari passo con la cessione di Vlahovic che sarebbe fondamentale per finanziare l’assalto al nigeriano, a non meno di 75 milioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: FAGIOLI A UN PASSO DALLA FIORENTINA

Giusto ieri scrivevamo di Tino Anjorin come idea per il calciomercato Juventus a centrocampo in caso di una partenza di Nicolò Fagioli, nella notte è giunta la notizia che il centrocampista avrebbe raggiunto l’accordo con la Fiorentina, che adesso deve trovare l’accordo con la Juventus. I bianconeri stanno tirando un po’ la corda: sembrava che potessero accettare anche un prestito a patto che fosse con obbligo di riscatto, adesso SportMediaset scrive invece che l’obiettivo della Vecchia Signora sarebbe una cessione a titolo definitivo.

Il calciomercato invernale chiuderà lunedì, quindi c’è poco tempo per queste manovre: a breve bisognerà decidere il futuro di Fagioli, anche per avere poi il tempo di lanciare l’eventuale attacco ad Anjorin per garantire immediatamente un sostituto a Thiago Motta per il centrocampo bianconero. Di certo però l’accordo tra la Fiorentina e Fagioli è un significativo passo in avanti: prima del caso calcioscommesse tutto faceva pensare che potesse diventare una bandiera bianconera, invece adesso Nicolò Fagioli è davvero vicino a una delle più fiere rivali storiche della Juventus…