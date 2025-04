CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: OSIMHEN PARLA DEL FUTURO

Victor Osimhen potrebbe essere il colpo del calciomercato Juventus in estate: come noto l’attaccante nigeriano, trasferitosi al Galatasaray dopo aver vinto scudetto e classifica marcatori di Serie A con il Napoli, è uno dei nomi forti che la Juventus sta monitorando per la prossima stagione, soprattutto se davvero Dusan Vlahovic dovesse partire ma, forse, anche per affiancarlo al serbo rinunciando a Randal Kolo Muani, per il cui riscatto si stanno facendo le valutazioni del caso. Osimhen intanto continua a segnare: anche ieri ha messo il suo timbro sulla vittoria nei quarti di Coppa di Turchia contro i grandi rivali del Fenerbahçe, in una partita al termine della quale José Mourinho ha letteralmente preso per il naso l’allenatore avversario Okan Buruk.

Fanno 28 reti stagionali, in 32 presenze: il rendimento di Osimhen rimane straordinario, ma la Juventus potrebbe rimanere al palo perché il nigeriano, dopo il match, ha ribadito di stare benissimo in Turchia e di voler ripagare la fiducia e l’affetto che i tifosi del Galatasaray gli hanno mostrato fin dal suo arrivo. Tuttavia l’ipotesi di calciomercato rimane aperta, per un semplice motivo: Osimhen si è trasferito ai Leoni di Istanbul con la formula del prestito secco, il che significa che il suo cartellino è ancora di proprietà del Napoli che dovrà decidere del suo destino. Certamente una cessione alla Juventus sarebbe complicata per la grande rivalità, ma nove anni fa avevamo avuto il caso di Gonzalo Higuain: mai dire mai insomma.

DUE RISCATTI DIFFICILI

Dicevamo per il calciomercato Juventus che in questo momento il riscatto di Randal Kolo Muani appare lontano da Torino: intanto, anche l’attaccante francese è in prestito secco e bisognerebbe comunque trovare la formula giusta con il Psg per quanto riguarda la cifra o eventuali contropartite (ai tempi si era detto che Dusan Vlahovic potesse essere il prezzo per il riscatto di Kolo Muani), per quanto riguarda Francisco Conceiçao sappiamo solo di un prestito oneroso e anche in questo caso bisognerebbe sedersi al tavolo con il Porto. Le prestazioni dell’esterno portoghese avevano reso il riscatto una formalità, ma oggi la Juventus non sarebbe qualificata in Champions League: questa è una discriminante, senza il quarto posto i due riscatti sarebbero difficili.

Verrebbe a mancare il tesoretto che era destinato a queste operazioni; potrebbe aiutare il Mondiale per Club che abbiamo visto essere sostanzioso per le casse di un club, ma naturalmente la Juventus vorrebbe definire prima alcuni affari perché la competizione terminerà a metà luglio. Anche per questo dunque il calciomercato dei bianconeri punta Osimhen o comunque un attaccante di grande peso specifico, senza la Champions League infatti potrebbe essere necessario anche il sacrificio di Vlahovic (e magari Kenan Yildiz) per ricostruire la squadra e proseguire l’opera dell’abbassamento del monte ingaggi e del ringiovanimento della rosa. C’è ancora tempo, ma giustamente la Juventus sta già iniziando adesso a fare i suoi conti in vista dell’estate.