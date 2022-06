Calciomercato Juventus news/ Ottimismo per Di Maria. Rabiot verso la cessione

In attesa di definire il ritorno di Paul Pogba, il calciomercato della Juventus procede su vari fronti. Attese novità nelle prossime ore sul dossier Angel Di Maria. Secondo quanto riporta Sportmediaset, filtra ottimismo per il sì del Fideo. I bianconeri hanno messo sul piatto un contratto annuale da 7 milioni di euro più bonus con opzione per una seconda stagione. Attenzione all’inserimento di Barcellona e Benfica, che al momento però non hanno avanzato offerte concrete.

Vecchia Signora al lavoro per rimpolpare il reparto avanzato dopo l’addio di Alvaro Morata. Secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare di moda Edin Dzeko. L’Inter, infatti, sarebbe intenzionata a privarsi del bosniaco, soprattutto qualora dovesse chiudere per Lukaku. Il classe 1986 è considerato il profilo ideale per fare da chioccia a Dusan Vlahovic. Resta in piedi l’opzione Gabriel Jesus, ma attenzione alla concorrenza: secondo Sky Sport, il brasiliano del Manchester City piace anche a Chelsea e Arsenal.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: RABIOT VERSO LA CESSIONE

Il calciomercato della Juventus passerà anche per un rinforzo per la corsia sinistra. Uno dei nomi caldi è quello di Filip Kostic. Secondo quanto riporta Sport1, la dirigenza bianconera avrebbe già trovato l’accordo con l’esterno serbo sulla base di un contratto triennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Resta da trovare l’intesa con l’Eintracht Francoforte: la Vecchia Signora ha messo sul piatto 12,5 milioni di euro, i rossoneri chiedono 17 milioni. Altro profilo sul taccuino di Cherubini è quello di Owen Wijndal, laterale dell’AZ Alkmaar: in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, l’olandese fa gola anche all’Ajax. Novità anche per quanto riguarda le uscite: secondo Sportmediaset, Adrien Rabiot potrebbe lasciare Torino. Sul francese ci sarebbero Manchester United, Chelsea e Newcastle: la Juve chiede 15-20 milioni di euro per il suo cartellino. Infine, verso la cessione Gianluca Frabotta: il terzino mancino è ad un passo dal Lecce, operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei bianconeri.

