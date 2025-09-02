Calciomercato Juventus news - Pagelle, voto 6: grandi innesti in avanti come Zhegrova, David e Openda, ma nessun centrocampista (1 settembre 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, FIDUCIA IN CONCEICAO

Il calciomercato Juventus è stato a due facce. Per quanto riguarda attacco è stato fatto un vero e proprio restyling con gli arrivi di David, Zhegrova e Openda più il riscatto di Conceicao, già in rosa l stagione 2024/2025 in prestito.

Discorso molto diverso per quanto riguarda il resto della squadra. Infatti non è stato fatto nessun acquisto a centrocampo e nemmeno come difensore centrale, con Joao Mario unico altro innesto come terzino al posto di Alberto Costa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, GLI ACQUISTI: SOLO QUATTRO INNESTI

Il calciomercato Juventus ha fatto quattro acquisti in totale più il riscatto come detto di Conceicao. L’innesto più importante è senza dubbio quello di Jonathan David che ha lasciato il Lille a parametro zero dopo 109 gol e 30 assist in 232 partite con la squadra francese.

Joao Mario è stato pressoché uno scambio con Alberto Costa che dopo appena sei mesi ha fatto il percorso inverno, andando al Porto. In queste prime uscite, Joao Mario si è dimostrato un terzino di spinta e molto bravo tecnicamente seppur con qualche tecnica difensiva.

L’ultimo giorno ha aggiunto due importanti acquisti come Zhegrova e Openda. Il primo è stato a lungo un obiettivo del Napoli e soprattuto del Marsiglia, salvo poi scegliere i colori bianconeri. Openda è arrivato in prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni dunque un investimento importante (forse già in ottica addio di Vlahovic).

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE CESSIONI: BENE DOUGLAS E NICO

Passiamo ora alle cessioni del calciomercato Juventus. Kolo Muani e Renato Veiga, nonostante il loro apporto positivo alla causa in prestito da gennaio, non sono stati riscattati. Weah è stato ceduto al Marsiglia mentre Mbangula è andato al Werder Brema.

Ottime economicamente parlando le cessioni di Douglas Luiz e Nicolas Gonzalez nonostante la loro valutazione si sia abbassata complice una stagione negativa. Ceduto anche Savona a titolo definitivo al Nottingham. Arthur al premio ma solo in prestito e come detto Alberto Costa nello scambio con Joao Mario.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL GIUDIZIO: COPERTA CORTA

Il calciomercato Juventus non può però andare oltre la sufficienza. Certo, gli acquisti nell’ultimo giorno di Zhegrova e Openda hanno migliorato un ottimo reparto offensivo composto anche da David, Conceicao, Yildiz e Vlahovic.

A proposito del serbo, uno dei motivi per cui il voto non è alto è proprio la mancanza di una soluzione a riguardo. Il classe 2000 non è stato piazzato da nessuna parte, complice anche la sua volontà di retare per incassare i 12 milioni. Discorso simile per McKennie, in scadenza nel 2026 e senza tracce di rinnovo.

In difesa si è provato in ogni modo a piazzare Kelly e ora è a tutti gli effetti un elemento importante nella rosa. Locatelli non ha una vera e propria riserva (Koopmeiners verrà reinvestito regista?) così come calciatore come Thuram e Yildiz non hanno una vera e propria alternativa. Considerando le tre competizioni, serviva più profondità in difesa e a centrocampo esattamente com’è stato fatto in attacco.