Calciomercato Juventus News/ Paredes si avvicina, Kostic blocca il West Ham

La Juve si guarda intorno per il centrocampo e non solo. Come ci dicono le news di calciomercato odierne, il club bianconero vuole rinforzare il reparto mediano dopo gli infortuni di Pogba e McKennie. Il francese ha scelto di eseguire terapie conservative: dunque non sarà operato e dovrebbe rientrare prima del previsto ma comunque Allegri dovrà fare a meno di lui per almeno un mese e mezzo. In uscita, inoltre, Arthur: il brasiliano andrà al Valencia. La Juventus, viste le defezioni e le partenze, ha scelto di puntare su Leandro Paredes per rinforzare il centrocampo.

Per arrivare al giocatore manca solamente l’accordo con il Psg. La Vecchia Signora infatti offre un prestito con diritto di riscatto, mentre i parigini vogliono la cessione definitiva a 15-20 milioni di euro. La distanza, secondo Tuttosport, è colmabile. Si può infatti arrivare ad un accordo su un prestito con obbligo di riscatto, eventualmente condizionato. Non solo centrocampo, però. Il club bianconero si muove anche per l’attacco.

Calciomercato Juventus News: c’è Kostic

La Juventus si muove anche sul fronte avanzato. Dopo la partenza di Morata, tornato all’Atletico Madrid, il club sta provando a contrattare con i Colchoneros per riportare lo spagnolo a Torino, ma l’operazione non sembra affatto semplice. Il club sembra infatti intenzionato a tenere l’attaccante dopo due anni in bianconero. Ecco che allora la scelta giusta per l’attacco potrebbe essere Filip Kostic. Il giocatore dell’Eintracht Francoforte sembrava ad un passo dal West Ham, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante avrebbe stoppato il trasferimento in attesa della Juve.

L’inserimento della Juve nelle ultime ore ha cambiato le carte in tavola, portando ad uno stop dell’affare tra Eintracht e West Ham. Ora resterà da trovare l’accordo con i tedeschi avanzando la giusta offerta, che dovrà essere più alta rispetto a quella presentata settimane fa ossia 12 milioni di euro più eventuali bonus. Ad Arrivabene piaceva molto anche Mertens: ci sarebbe stata un’offerta ma il belga avrebbe rifiutato per non tradire il suo passato al Napoli.











