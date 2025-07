Il calciomercato Juventus è legato molto alle cessioni ed il club bianconero potrebbe sacrificare alcune pedine e poi tornare sull'attaccante.

Calciomercato Juve, difficoltà per l’affare Molina

Il calciomercato Juventus vede la formazione bianconera lavorare prima alle uscite e poi provare a rinforzare con altri colpi la squadra a disposizione di Igor Tudor. Come visto poi nello scambio Alberto Costa – Joao Mario con il Porto il club bianconero studia formule alternative per fare mercato e Comolli è costantemente al lavoro.

Nelle ultime ore arriva però un deciso passo indietro per il terzino Nehuel Molina, obiettivo di mercato della società torinese. Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione svelando che di fatto il giocatore piace molto a Tudor ma non avrebbe problemi a restare e al momento questa è l’opzione numero uno.

Molina dovrebbe restare a Madrid, parliamo di un profilo che piace davvero molto a Tudor ma serve un’offerta da capogiro e al momento non è una priorità visto il ruolo. Occhio poi al centrocampo dove la Juve potrebbe dover fare i conti con una sorta di rivoluzione, per certi versi inaspettata ma ci sono diversi nomi in uscita.

Calciomercato Juventus, pronto un tesoretto grazie alle cessioni

Il calciomercato Juventus in entrata è legato alle uscite, il club ha blindato alcuni big e per questo ha rifiutato un’offerta da 70 milioni per Yildiz, nome molto ambito e richiesto dal Chelsea. I bianconeri però devono fare cassa e solo cosi potranno aumentare il tesoretto per fare acquisti e risolvere in particolare la grana centravanti.

In primo luogo c’è da risolvere il caso Douglas Luiz che ancora deve presentarsi in uscita e che spinge per la cessione. La Juventus vuole almeno 40 milioni di euro per evitare minusvalenze ma non è semplice, c’è stato l’interessamento di qualche club come Aston Villa e Newcastle ma la maggior parte puntano ad un prestito con diritto e non vogliono assolutamente andare oltre.

In uscita anche Fabio Miretti che piace al Napoli e che potrebbe partire per circa 15 milioni di euro, le parti potrebbero incontrarsi nelle prossime settimane e si lavora ad un accordo. Incedibili Thuram e Locatelli mentre al giusto prezzo può partire anche McKennie che piace al Milan del suo ex mentore Allegri. Da questi soldi potrebbe arrivare il tesoretto per la punta e magari per un altro centrocampista.