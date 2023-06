CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Pasticcio Alex Sandro, idea Zaniolo (8 marzo 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, REBUS ALEX SANDRO!

Il calciomercato della Juventus potrebbe far registrare il saluto a uno dei veterani bianconeri, Alex Sandro, nonostante il rinnovo automatico del suo contratto che ha esteso la scadenza fino al 30 giugno 2024. La dirigenza del club sta attualmente cercando una soluzione consensuale con l’entourage del giocatore brasiliano. Nell’ultima stagione, Alex Sandro, classe 1991, ha collezionato 37 presenze con la maglia bianconera, anche se non è riuscito a trovare la via del gol. In otto stagioni a Torino, ha disputato un totale di 309 partite e ha segnato 15 reti, contribuendo alla conquista di 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane.

Come parte del processo di rinnovamento della rosa, la Juventus ha deciso di voltare pagina e ringiovanire la squadra, salutando alcuni dei protagonisti delle stagioni passate e puntando su nuovi elementi come Lucas Vasquez. Nonostante il rinnovo automatico appena scattato, Alex Sandro potrebbe essere uno di questi giocatori destinati a lasciare il club. Questo possibile addio potrebbe anche essere un indizio sul futuro dell’allenatore Max Allegri, poiché Alex Sandro è uno dei suoi fedelissimi. Nel caso in cui l’esterno brasiliano lasciasse la Juventus, si è registrato un interesse proveniente dalla Turchia, con il Galatasaray che sarebbe interessato ad aggiudicarsi le sue prestazioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ZANIOLO TORNA IN ITALIA?

Nicolò Zaniolo, centrocampista attualmente in forza al Galatasaray, potrebbe rappresentare un’interessante opportunità di calciomercato per la Juventus. Il giovane talento italiano era già stato vicinissimo alla Vecchia Signora lo scorso anno, quando ancora vestiva la maglia della Roma. Nonostante il suo trasferimento in Turchia e nonostante la clausola di rescissione sia fissata a 35 milioni di euro, i giallorossi potrebbero essere disposti a considerare un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro, una cifra equa per un giocatore del calibro di Zaniolo, nonostante le sue recenti difficoltà legate a infortuni e scelte sbagliate in passato.

In un’intervista rilasciata alcuni mesi fa, Zaniolo si era aperto alla possibilità di un ritorno in Italia, dichiarando: “Nessuno conosce il futuro. È ovvio che non posso garantire di rimanere in Turchia per cinque anni, ma darò sempre il massimo finché sarò qui“. Queste parole, pronunciate poche settimane dopo il suo arrivo in Turchia, sembrano suggerire una certa apertura verso un ritorno nel campionato italiano. Nonostante il periodo relativamente breve trascorso in Turchia, Zaniolo è riuscito a mettersi in mostra con buone prestazioni. Ha segnato 5 gol in 10 partite di campionato, dimostrando di mantenere intatto il suo talento nonostante gli ostacoli incontrati lungo il percorso. La Juve è pronta a sferrare l’assalto.











