CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Pazza idea Donnarumma. Lukaku, ipotesi prestito (1 agosto 2023)

La Juventus infiamma il calciomercato con possibili colpi di scena e strategie volte a rinforzare la rosa per la prossima stagione. In particolare, un’idea che sta prendendo forma è il ritorno di Gianluigi Donnarumma nel calcio italiano. Secondo Sportitalia, la Juve avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per comprendere la situazione dell’estremo difensore classe ’99, attualmente al Paris Saint-Germain. L’interesse della Juventus per Donnarumma è evidente, ma il club dovrà affrontare diverse situazioni e risolvere alcuni nodi prima di avviare una trattativa reale.

La situazione del portiere polacco Wojciech Szczesny è fondamentale per decidere il da farsi. Szczesny ha espresso la volontà di rimanere alla Juventus fino al termine del suo contratto nel 2025. Tuttavia, il Bayern Monaco è interessato a lui per sostituire Manuel Neuer e potrebbe fare un’offerta allettante. Questo potrebbe cambiare le carte in tavola, aprendo la strada a una trattativa per Donnarumma con il PSG, che sarebbe alla ricerca di un attaccante, in attesa di risolvere la questione Kylian Mbappé. In questo scenario, il nome di Dusan Vlahovic potrebbe essere coinvolto, con la Juventus che potrebbe proporlo nell’affare con il PSG.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LUKAKU RESTA SULLO SFONDO

Tuttavia, Vlahovic è uno degli elementi chiave nel possibile trasferimento di Romelu Lukaku in bianconero dal Chelsea, una trattativa complessa che coinvolge diverse cifre e formule. Il Chelsea sembra interessato a un prestito con obbligo di riscatto per Vlahovic, ma la Juventus preferirebbe un trasferimento definitivo per cercare di abbassere il prezzo e avere i fondi necessari per concludere l’affare Lukaku con i londinesi, dopo che il centravanti belga ha definitivamente rotto con l’Inter.

La situazione di calciomercato è complessa e molti dettagli devono ancora essere chiariti. Cristiano Giuntoli, il dirigente della Juventus, è impegnato a Londra per risolvere la questione Lukaku e trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. La Juventus sembra intenzionata a prendere il tempo necessario per fare le giuste valutazioni e assicurarsi le mosse di calciomercato migliori per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e il belga rappresenta la prima scelta per l’attacco per Massimiliano Allegri.

