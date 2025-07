Il calciomercato Juventus ha scelto il suo rinforzo a centrocampo, sarà Thomas Partey. Arthur invece potrebbe finire in Turchia

Calciomercato Juventus News: Arthur altro prestito alla porta

Il calciomercato Juventus sta pian piano allontanandosi dai grandi nomi che sembravano essere gli obiettivi della dirigenza per rinforzare la squadra di Igor Tudor che il prossimo anno avrà il compito di lottare per il secondo posto, visto che la vittoria dello scudetto sembra molto difficile.

Comolli in questi giorni sarà principalmente attento alle cessioni dei numerosi esuberi della rosa che però fino a questo momento sono state bloccate dagli alti ingaggi concessi dalle passate gestioni ma che le acquirenti non possono concedere allo stesso modo.

Se questo è vero per la maggior parte dei campionati europei e sicuramente di quelli più importanti, ce ne sono altri dove pur di avere un giocatore dal nome importante e convincerlo a giocare vengono concessi stipendi importanti anche a giocatori ormai verso il declino.

Uno di questi è il campionato turco dove molti giocatori della Serie A si sono già trasferiti e che potrebbe essere la nuova casa di Arthur, centrocampista brasiliano di ventotto anni che è tornato a Torino dopo il prestito al Girona, ad aver chiesto informazioni è il Besiktas che cerca un nuovo regista.

Calciomercato Juventus News: Thomas Partey il nuovo leader del centrocampo

In numerose occasioni per il calciomercato Juventus si è parlato di un interessamento nei confronti di un centrocampista che possa portare un’importante presenza fisica ma anche la capacità di impostare il gioco, l’obiettivo principale è Hjulmand che però ha un costo elevato e per questo la dirigenza ha messo gli occhi su Thomas Partey.

Il trentaduenne ghanese è svincolato dopo i numerosi anni in maglia Arsenal e può essere un’occasione a costo zero che porterebbe esattamente le caratteristiche richieste oltre ad un’esperienza di moltissimi anni in campo europeo.

Continua poi la telenovela di Timothy Weah, il giocatore dovrebbe lasciare i bianconeri e accasarsi all’Olympique de Marseille ma l’agente dell’americano sta creando diversi attriti con la dirigenza per alcune dichiarazioni e la volontà di ricevere una risposta diretta dai vertici della squadra.

Il giocatore era tra i cedibili in quanto uno dei pochi con richieste di mercato e che poteva garantire una plusvalenza ma l’operazione può risultare strana dopo la miglior stagione del ragazza da quando è in Italia e la possibilità di esprimersi al meglio sulla fascia destra nel modulo di Tudor.