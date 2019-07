CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Per De Ligt 10 milioni di distanza (Ultime notizie)

Dopo contatti a distanza, il calciomercato della Juventus accelera in direzione Amsterdam. Per il difensore centrale più ambito d’Europa, il 19enne Matthijs De Ligt dell’Ajax, i bianconeri avrebbero avanzato la prima offerta formale ai Lancieri. 55 milioni di euro più 10 di bonus, mentre l’Ajax ne vorrebbe non meno di 65 come parte fissa. Ballano dunque 10 milioni di euro di distanza tra la Juventus e gli olandesi per mandare in porto una trattativa importante, che potrebbe cambiare radicalmente il volto della difesa bianconera. La Juve è forte del fatto che con il giocatore è già stato trovato un accordo sulla base di un contratto di 5 anni a 12 milioni a stagione, bonus compresi. L’Ajax però ha le idee chiare e su questa base la trattativa si prospetta lunga, visto che gli olandesi hanno sempre l’interesse del Paris Saint Germain come alternativa potenziale per mettere fuori gioco la Juve nella corsa a De Ligt: tirare troppo la corda non si potrà, pur nell’importanza di una trattativa milionaria.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: BALE NOME A SORPRESA?

Maurizio Sarri potrà comunque probabilmente contare su un calciomercato stellare per la nuova Juventus. Qualche nome nuovo potrebbe infatti spuntare a sorpresa e nelle ultime ore si è fatta avanti l’ipotesi che la Juventus possa puntare addirittura su Gareth Bale, in uscita dal Real Madrid che ai tempi pagò 100 milioni di euro al Tottenham per portarlo in Spagna. Ipotesi concreta? Sicuramente Bale può piacere a Sarri per la sua capacità negli inserimenti, ma il Real proprio per l’investimento oneroso compiuto ai tempi sul giocatore punta a monetizzare al meglio la sua partenza. E potrebbe stagliarsi l’ipotesi di un clamoroso scambio con Paul Pogba con il Manchester United, con i Red Devils che sarebbero entusiasti di accogliere il gallese, mentre il francese è ormai da tempo sul piede di partenza. Una possibilità che precluderebbe di fatto un doppio obiettivo per la Juventus, che starebbe lavorando da tempo sottotraccia per il ritorno del “Polpo” in bianconero, obiettivo offensivo per il centrocampo al momento preferito al laziale Milinkovic-Savic.

