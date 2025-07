Il calciomercato Juventus si concentra nel reparto difensivo dove i nomi che piacciono sono Aymeric Laporte e Federico Pereira

Calciomercato Juventus News: Federico Pereira affare a basso costo

In questi giorni i bianconeri hanno potuto abbracciare uno dei colpi più importanti di questa sessione dei trasferimenti, ovvero il ritorno in gruppo di Bremer dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto ai box per gran parte della stagione e che ha obbligando la dirigenza ad andare ad operare in entrata con l’acquisto di Kelly. Il calciomercato Juventus però nonostante questo sta valutando alcuni profili di difensori che possano allungare le rotazioni di Igor Tudor e soprattutto dare al tecnico più possibilità di scelta, mentre continuano le trattative per un nuovo giocatore del reparto offensivo.

Il primo giocatore che si andrebbe ad aggiungere alla difesa è un profilo che arriverebbe con un costo molto ridotto ma che non per questo risulterebbe non al livello dei suoi compagni di reparto, è un giocatore che era già stato accostato a squadre italiane nel corso di quest’anno e che piace per la sua duttilità in tutta la linea difensiva e capacità di giocare sia con la difesa a 3 che in una difesa a 4. Il calciatore in questione è Federico Pereira, venticinquenne uruguaiano che gioca in Messico nel Toluca con cui quest’anno ha disputato 32 partite e per cui basta un’offerta da 5 milioni.

Calciomercato Juventus News: Aymeric Laporte la scelta preferita

Il nome più importante che invece il calciomercato Juventus segue per la difesa è quello di Aymeric Laporte, lo spagnolo ha trentun anni ma è ancora un giocatore che può fare la differenza nel calcio europeo, in particolare in quello italiano, e soprattutto che porterebbe ai bianconeri la possibilità di impostare il gioco partendo dalla difesa. Il suo contratto con l’Al Nassr è in scadenza nel 2026 e per questo l’offerta della Vecchia Signora potrebbe essere inferiore ai 15 milioni richiesti dal club saudita e più vicina a 10 milioni, servirà però trovare l’intesa sull’ingaggio visto che quello attuale è troppo oneroso.

In attacco invece sembrano scendere nuovamente le quote di un possibile ritorno di Francisco Conceiçao in maglia bianconera anche nella prossima stagione, la richiesta del Porto per l’esterno portoghese è molto elevata e Farioli vorrebbe provare a parlare con il giocatore per convincerlo a rimanere. La dirigenza della Juventus ha quindi intensificato i colloqui con il Manchester United per l’operazione che porterebbe Jadon Sancho in Italia, i red devils non si spostano dalla loro richiesta di un trasferimento a titolo definitivo ma potrebbero abbassare le loro pretese da 25 a 20 milioni.