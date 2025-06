CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DESCHAMPS VS ZIDANE, CHI SARA’ IL NUOVO ALLENATORE?

Non si sa ancora se arriverà un nuovo allenatore: i rumors del calciomercato Juventus si stanno moltiplicando. pare difficile una permanenza di Tudor, che in realtà gradirebbero non poco i calciatori. Dovesse alla fine rimanere lui accadrebbe solo per mancanza di alternative valide.

Però il nuovo dg, il francese Comolli, anche se si insedierà solo oggi si sta già muovendo sul calciomercato Juventus, soprattutto in ottica allenatore. E il suo raggio d’azione, manco a farlo apposta è finito in Francia, su due vecchie conoscenze: Deschamps che ha già allenato la Juventus, che sta finendo la sua esperienza vittoriosa con la nazionale francese e che a Torino ci tornerebbe di corsa, ha già fatto sapere.

L’altro profilo è Zidane, che alla Juve ci ha giocato e che sarebbe felice di tornarci come mister. Due Juventini purosangue, due francesi, e due allenatori vincenti, col Dna giusto. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato Juventus potrebbe spuntarla Deschamps con Zidane che andrebbe al suo posto in Nazionale. E tutti sarebbe felici.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL BOMBER MATETA DAL CRISTAL PALACE!

Dopo i cambi dirigenziali e con l’uscita del ds Giuntoli sono cambiate rapidamente anche le strategia del calciomercato Juventus riguardo al nuovo attaccante. In questi mesi l’ormai ex ds aveva lavorato forte per portare alla Juve Victor Osimhen, strappandolo dalle mani di De Laurentiis.

Una operazione sanguinosa ma che avrebbe garantito un bomber di razza, contando poi la cessione di Vlahovic. Ma ora con Comolli e il nuovo ds (si parla di Massara) le opzioni del calciomercato Juventus sono drasticamente cambiate. Il primo nome oggi è quello di Jean Mateta, attaccante francese del Cristal Palace che lo scorso campionato ha segnato 17 reti tra Premier e coppe.

Un bottino non male per un calciatore classe 1997 che è quotato circa 30 milioni: Mateta era finito anche nel mirino della Roma. ma la Juventus è in vantaggio e Comolli potrebbe chiudere il primo colpo. Pure lui francese.