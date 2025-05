CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL REGISTA DA PARIGI?

Che il calciomercato Juventus sia alla ricerca di un regista lo sappiamo bene, e non certo da oggi: la scorsa estate la Vecchia Signora era convinta di avere messo le mani su uno dei top nel ruolo, vale a dire Douglas Luiz, ma sappiamo bene come sia andata la storia e ora il brasiliano è lontanissimo dal mondo bianconero, a meno che arrivi un allenatore che sia in grado di rimetterlo al centro del progetto, cosa che né Thiago Motta né tantomeno Igor Tudor hanno fatto. Douglas Luiz però sembrerebbe avere ancora parecchie richieste, dunque potrebbe essere una sorta di occasione per recuperare un tesoretto che, unito ad altre cessioni, possa permettere di arrivare a un playmaker di centrocampo in grado di dare la svolta.

La Juventus, come altre società, lo avrebbe anche individuato in Vitor Machado Ferreira, per tutti Vitinha: venticinquenne portoghese, dal 2022 nel Psg, uno dei giocatori meno reclamizzati tra i tanti talenti a disposizione di Luis Enrique ma anche uno dei più determinanti, capace di una regia non appariscente ma illuminata e determinante. Un esempio? La Uefa lo ha votato MVP della semifinale di andata di Champions League, contro l’Arsenal Vitinha ha chiuso il primo tempo senza sbagliare un singolo passaggio e risultando anche tra i calciatori che ne hanno effettuati di più e hanno anche macinato più chilometri. Un uomo ovunque, sempre in visione del compagno per lo scarico e capace anche di giocare più avanti, sulla trequarti. Piccolo problema: costa almeno 60 milioni di euro, e ha un contratto che scade nel 2029.

COME ARRIVARE A VITINHA

Il sogno, o comunque il desiderio del calciomercato Juventus, sarebbe quello di arrivare a Vitinha: tuttavia il calciatore del Psg piace a tantissime squadre, oggi è tra i migliori nel suo ruolo e gioca in una squadra che gli garantisce uno stipendio parecchio elevato, potendolo anche aumentare, e non ha problemi economici che impongano sacrifici. Senza girarci troppo attorno: arrivare a Vitinha da parte dei bianconeri è oggi complicatissimo, forse impossibile allo stato attuale. Bisognerebbe sperare che succedano alcune cose: prime tra tutte, una Juventus capace di arrivare in Champions League e che faccia strada nel Mondiale per Club, in questo caso aumenterebbe senz’altro il tesoretto a disposizione della società in termini di calciomercato.

In secondo luogo, magari, non tanto l’inserimento di qualche contropartita (sappiamo che “ballano” tra i due club Randal Kolo Muani, comunque in prestito secco dal Psg, e Dusan Vlahovic, materiale sul quale si potrebbe considerare di lavorare) quanto un Paris Saint Germain che dirotti le sue attenzioni su un altro profilo in quel ruolo, nel tentativo di un upgrade (il primo nome che viene in mente è quello di Rodri, che potrebbe lasciare il Manchester City – ma è comunque tutto da scrivere, attenzione), in ogni caso un acquisto che porti alla cessione di Vitinha con meno sacrifici e rimpianti. Certo, va pur detto che il Psg di oggi ha svoltato rispetto a quello che spendeva cifre folli per assicurarsi tutte le star, e però non faceva strada in campo europeo: oggi Luis Enrique è molto vicino alla finale di Champions League…