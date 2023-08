CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Piace Goretzka, Chiesa sempre a rischio partenza (8 agosto 2023)

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e c’è un nomedi calciomercato nuovo sulla lista della Vecchia Signora: Leon Goretzka del Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco classe 1995, secondo quanto riportato da Sky Sport DE, potrebbe essere in uscita dai bavaresi dopo l’arrivo dell’austriaco Konrad Laimer. La Juventus non è nuova a questa trattativa di calciomercato, avendo già cercato di acquisire Goretzka in passato. Tuttavia, dovrà fare i conti con la concorrenza del Manchester United e di altri club europei interessati al talento del giocatore.

Un altro nome accostato alla Juventus per il centrocampo è quello di Habib Diarra, classe 2004 dello Strasburgo, un giovane talento che potrebbe ricoprire diversi ruoli in mediana. Diarra potrebbe rappresentare un’alternativa di calciomercato convincente per Massimiliano Allegri e soprattutto più a buon mercato rispetto a Goretzka, anche sul piano dell’ingaggio, ma al momento si tratta di interessamenti preliminari in attesa di capire quale trattativa possa rivelarsi davvero concreta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: CHIESA TENTATO

Nel frattempo, nella rosa attuale della Juventus, uno dei giocatori che sta attirando l’attenzione è Federico Chiesa. Il talentuoso esterno appare in ottima forma nelle prime uscite stagionali, dimostrando una grande determinazione. Tuttavia, il rinnovo del suo contratto con la Juventus è ancora bloccato. Il figlio d’arte ha un contratto in scadenza nel 2025 e questo potrebbe essere il momento cruciale per decidere il suo futuro. Se non si troverà una soluzione per il rinnovo, la Juventus potrebbe considerare la possibilità di cederlo per massimizzare il valore del giocatore sul mercato.

Ecco perché le trattative per il rinnovo con la Juventus sono al punto morto e ci sono due grandi tentazioni di calciomercato che si presentano per Federico Chiesa: il Liverpool di Jurgen Klopp e l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Il tecnico tedesco è un grande estimatore di Chiesa e potrebbe tentare di portarlo in Premier League prima della fine del mercato. Tuttavia, un’offerta allettante potrebbe arrivare anche dall’Arabia Saudita, con l’Al Nassr pronto a fare un’offerta da capogiro per il talento italiano, difficile da rifiutare anche per il club bianconero sul piano del valore del cartellino.











