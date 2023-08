Calciomercato Juventus News/ Piace Todibo, il Nizza spara alto. Tutto fermo per Vlahovic (oggi 3 agosto 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TODIBO PIACE MA COSTA

C’è una nuova idea che riguarda il calciomercato Juventus: si pensa alla difesa, uno dei reparti in cui la società bianconera dovrebbe forse muoversi. Leonardo Bonucci è stato messo fuori rosa, la posizione di Daniele Rugani resta in bilico perché, nonostante gradimento e fiducia da parte di Massimiliano Allegri, il lucchese non è mai stato considerato un titolare “reale” e quindi non può essere preso in considerazione nelle rotazioni strette. In più, giocando con la difesa a tre, il numero dei centrali va aumentato: magari non per quest’anno senza coppe europee, ma certamente guardando al futuro e alla carta d’identità di Danilo e Alex Sandro.

L’indiscrezione lanciata da RMC Sports vorrebbe la Juventus interessata a Jean-Clair Todibo: classe ’99, il francese era diventato un pezzo pregiato del calciomercato quando giocava nel Tolosa. Se lo era assicurato il Barcellona, dove però il centrale non ha mai sfondato: girato in prestito anche al Benfica, ha alla fine trovato la sua giusta collocazione nel Nizza, e il ritorno in Ligue 1 lo ha fatto rifiorire. Todibo avrebbe già dato la sua disponibilità a vestire la maglia della Juventus, ma il club della Costa Azzurra chiede almeno 30 milioni di euro per il suo cartellino: operazione di calciomercato dunque non semplice per la società bianconera…

PER VLAHOVIC FASE DI STALLO

Riguardo le uscite, il calciomercato Juventus deve ancora definire la situazione di Dusan Vlahovic. In gol questa notte nell’amichevole contro il Real Madrid, il serbo sarebbe sempre uno dei calciatori in uscita. Vuoi per lo scarso feeling con Massimiliano Allegri – così si vocifera – vuoi perché sarebbe il sacrificato per far arrivare Romelu Lukaku (circa le perplessità su questa operazione abbiamo detto nei giorni scorsi), Vlahovic potrebbe non vestire più la maglia della Juventus nella stagione ormai imminente, anche perché l’esclusione dalle coppe europee potrebbe convincere l’attaccante a cambiare aria e cercare nuove sfide. Già, ma dove?

Al momento, Vlahovic non sembra scaldare davvero gli interessi di calciomercato: il Psg è alle prese con il caos generato da Kylian Mbappé, in Inghilterra si vocifera che il Tottenham potrebbe farci un pensiero (ma dipenderebbe da Fabio Paratici), il Chelsea che sembrava voler puntare fortemente su di lui ha già speso (anche incassato, va detto) e per ora non affonda il colpo. Vlahovic dunque rischia di essere vittima di uno scarso interesse nei suoi confronti: a questo punto sarebbe forse meglio rimanere alla Juventus, dove comunque avrebbe una maglia da titolare garantita e potrebbe aumentare le sue cifre e, insieme ad esse, il suo valore sul calciomercato in vista di una cessione futura, nel frattempo aiutando anche i bianconeri a tornare nell’Europa che conta.











