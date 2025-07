Il calciomercato Juventus potrebbe vedere alcuni cambiamenti a centrocampo e la società vuole accontentare le richieste di Igor Tudor

Il calciomercato Juventus vede i bianconeri in difficoltà per quel che riguarda la possibilità di rinforzare l’attacco. Dopo l’arrivo di Jonathan David sono nati rumors su Osimhen e Gyokeres ma senza l’addio di Vlahovic è praticamente impossibile tentare l’attacco ad uno dei due e l’addio del serbo al momento non è una possibilità concreta.

L’attaccante ex Fiorentina vuole restare fino a scadenza contratto e al momento non ci sono squadre davvero interessate al suo cartellino, cosi il club bianconero sembra voler bloccare il suo mercato in attacco (a meno di offerte interessanti) e lavorare negli altri reparti, specialmente nel centrocampo e il club ci pensa.

Come riporta la Gazzetta dello Sport la Juventus lavora ad un doppio colpo a centrocampo ed il club sta valutando alcuni nomi. Il primo nome è quello del centrocampista svizzero Xhaka, giocatore del Bayer Leverkusen che è stato accostato anche al Milan anche se al momento i rossoneri hanno cambiato obiettivo.

Calciomercato Juventus, possibile rivoluzione a centrocampo.

Eccetto il nome di Khephren Thuram c’è da dire che alcuni giocatori della Juve potrebbero cambiare ed il calciomercato Juventus potrebbe vedere un’autentica rivoluzione a centrocampo. Il primo nome è in uscita è quello del brasiliano Douglas Luiz che potrebbe far ritorno all’Aston Villa, squadra dove è esploso. Il giocatore piace anche a Manchester United ed a Newcastle, ma la Juve vuole un addio solo a titolo definitivo (o magari prestito con obbligo).

Oltre Xhaka il club sta valutando vari profili, non molto costosi ma che potrebbero essere duttili e interessanti per il gioco di Tudor. Comolli lavora a varie opzioni, piace anche Florentino del Benfica e ci sono vari nomi nel mirino, piacciono anche Bissouma del Tottenham e Hjulmand dello Sporting e non è escluso un doppio colpo.

Il sogno della dirigenza bianconera e in particolare di Giorgio Chiellini è Sandro Tonali ma al momento il centrocampista del Newcastle vale oltre 70 milioni di euro e imbastire una trattativa non è semplice, più facile provare a prendere due degli altri nomi con Xhaka e Bissouma che sono nomi particolarmente graditi alla società bianconera.